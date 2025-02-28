В Башкирии меняется оплата отгулов

Многие уфимцы сталкивались с ситуацией: поработал в выходной или праздник, вместо двойной оплаты взял отгул, а потом уволился, и этот отгул «сгорел». Так вот, с 1 марта 2025 года все изменится. Федеральный закон № 339-ФЗ вносит поправки в статью 153 Трудового кодекса РФ, и эти поправки — хорошие новости для всех, кто иногда работает в неурочное время. Раньше в законе не было четких правил, как использовать отгулы, и не предусматривалась компенсация за них при увольнении.