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Posted 28 февраля, 07:56

Published 28 февраля, 07:56

Modified 28 февраля, 09:09

Updated 28 февраля, 09:09

В Башкирии меняется оплата отгулов

В Башкирии меняется оплата отгулов

28 февраля 2025, 07:56
Фото: 1MI.
С 1 марта в Башкирии вступает в силу закон, который защитит ваши кровные, заработанные в выходные и праздничные дни, сообщает в пятницу, 28 февраля, Гострудинспекция РБ.

Многие уфимцы сталкивались с ситуацией: поработал в выходной или праздник, вместо двойной оплаты взял отгул, а потом уволился, и этот отгул «сгорел». Так вот, с 1 марта 2025 года все изменится. Федеральный закон № 339-ФЗ вносит поправки в статью 153 Трудового кодекса РФ, и эти поправки — хорошие новости для всех, кто иногда работает в неурочное время. Раньше в законе не было четких правил, как использовать отгулы, и не предусматривалась компенсация за них при увольнении.

Что нового:

  • Отгул можно использовать в течение года. Вы можете взять свой отгул в течение года, когда вам удобно, или присоединить его к отпуску.
  • При увольнении — компенсация обязательна. Если у вас остались неиспользованные отгулы, работодатель обязан выплатить вам за них денежную компенсацию.

Как будет рассчитываться компенсация? Все просто: вам выплатят разницу между двойной оплатой за работу в выходной/праздник и одинарной оплатой, которую вы получили, когда выбрали отгул. В общем, теперь, если вы работали в праздник и выбрали отгул, но не успели им воспользоваться до увольнения, вам компенсируют это время деньгами.

Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии работодатель незаконно уволил сотрудницу, но прокуратура добилась восстановления ее прав и выплаты компенсации.

В Башкирии женщина получила ₽300`000 за увольнение
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