В Башкирии меняется оплата отгулов

Posted 28 февраля, 07:56
Published 28 февраля, 07:56
Modified 28 февраля, 09:09
Updated 28 февраля, 09:09
Многие уфимцы сталкивались с ситуацией: поработал в выходной или праздник, вместо двойной оплаты взял отгул, а потом уволился, и этот отгул «сгорел». Так вот, с 1 марта 2025 года все изменится. Федеральный закон № 339-ФЗ вносит поправки в статью 153 Трудового кодекса РФ, и эти поправки — хорошие новости для всех, кто иногда работает в неурочное время. Раньше в законе не было четких правил, как использовать отгулы, и не предусматривалась компенсация за них при увольнении.
Как будет рассчитываться компенсация? Все просто: вам выплатят разницу между двойной оплатой за работу в выходной/праздник и одинарной оплатой, которую вы получили, когда выбрали отгул. В общем, теперь, если вы работали в праздник и выбрали отгул, но не успели им воспользоваться до увольнения, вам компенсируют это время деньгами.
Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии работодатель незаконно уволил сотрудницу, но прокуратура добилась восстановления ее прав и выплаты компенсации.