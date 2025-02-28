Уфимцы жалуются на лекарства

В прошлом году прокуроры выявили свыше 3,5 тысяч нарушений закона в этой сфере. 780 человек были наказаны административно и дисциплинарно. Проверки по девяти случаям обернулись уголовными преследованиями. Из-за дефицита лекарств для льготников благодаря работе прокуратуры были направлены около ₽300 млн дополнительного финансирования для этого, отмечают в надзорном ведомстве.