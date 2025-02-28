Уфимцы жалуются на лекарства

Posted 28 февраля, 07:07
Published 28 февраля, 07:07
Modified 28 февраля, 09:22
Updated 28 февраля, 09:22
Люди поведали о проблемах в этой сфере. Были рассказы об отказе выдачи необходимых лекарства, сложностях с получением рецептов, нехватке медикаментов в аптеках и других сложностях. По итогам встречи было решено провести проверки по всем озвученным проблемам.
В прошлом году прокуроры выявили свыше 3,5 тысяч нарушений закона в этой сфере. 780 человек были наказаны административно и дисциплинарно. Проверки по девяти случаям обернулись уголовными преследованиями. Из-за дефицита лекарств для льготников благодаря работе прокуратуры были направлены около ₽300 млн дополнительного финансирования для этого, отмечают в надзорном ведомстве.
Напомним, ранее в Минздраве по Республике Башкортостан заявляли, что в регионе будет усилен контроль за обеспечением лекарствами.