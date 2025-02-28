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Posted 28 февраля, 07:07

Published 28 февраля, 07:07

Modified 28 февраля, 09:22

Updated 28 февраля, 09:22

Уфимцы жалуются на лекарства

Уфимцы жалуются на лекарства

28 февраля 2025, 07:07
Фото: 1MI.
Сотрудники региональных прокуратуры и Минздрава встретились с жителями Башкирии и узнали у них, как обстоит дело с лекарственным обеспечением, сообщает надзорное ведомство по РБ в пятницу, 28 февраля.

Люди поведали о проблемах в этой сфере. Были рассказы об отказе выдачи необходимых лекарства, сложностях с получением рецептов, нехватке медикаментов в аптеках и других сложностях. По итогам встречи было решено провести проверки по всем озвученным проблемам.

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В прошлом году прокуроры выявили свыше 3,5 тысяч нарушений закона в этой сфере. 780 человек были наказаны административно и дисциплинарно. Проверки по девяти случаям обернулись уголовными преследованиями. Из-за дефицита лекарств для льготников благодаря работе прокуратуры были направлены около ₽300 млн дополнительного финансирования для этого, отмечают в надзорном ведомстве.

Напомним, ранее в Минздраве по Республике Башкортостан заявляли, что в регионе будет усилен контроль за обеспечением лекарствами.

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