Уфимцы скучают по бидонам пива

Жители столицы Республики Башкортостан вспомнили пиво дней минувших и бидоны, которые им наполняли, в группе «История Уфы и Башкортостана» в пятницу, 28 февраля.

— Мужички с бидоном идут в пивнушку, которая располагалась в гастрономе №27, — подписано старое фото, которое венчает пост. Фото: Паблик «История Уфы и Башкортостана» Под ним горожане стали вспоминать пивные дела дней ушедших. — Маловат бидончик на четверых (фотограф наверняка тоже с ними), — шутит Дмитрий Т. — Считается, что для мужчин безопасная суточная доза пива — 1 литр, — заверяет Руфил Ш. — Мужики вчера хорошо заливали походу, пошли с утреца за опохмелом, — считает пользователь Ниац. — Ах какое раньше пиво было свежее и вкусное. Натуральное, всё по Госту. А сейчас одни химические порошки за копейки и никакой природы, а всё лишь бы денег с народа побольше содрать, — считает Алина Г. Ранее сообщалось, что в Башкирии запретили ночную торговлю алкоголем в магазинах, расположенных в жилых массивах. Читайте также: В Башкирии запретят торговать алкоголем с марта Уфимцы вспомнили фенольную катастрофу Концерт Цоя в Уфе попал в Сеть