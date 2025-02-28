Уфимцы скучают по бидонам пива

Posted 28 февраля, 09:33
Published 28 февраля, 09:33
Modified 28 февраля, 09:55
Updated 28 февраля, 09:55
— Мужички с бидоном идут в пивнушку, которая располагалась в гастрономе №27, — подписано старое фото, которое венчает пост.
Под ним горожане стали вспоминать пивные дела дней ушедших.
— Маловат бидончик на четверых (фотограф наверняка тоже с ними), — шутит Дмитрий Т.
— Считается, что для мужчин безопасная суточная доза пива — 1 литр, — заверяет Руфил Ш.
— Мужики вчера хорошо заливали походу, пошли с утреца за опохмелом, — считает пользователь Ниац.
— Ах какое раньше пиво было свежее и вкусное. Натуральное, всё по Госту. А сейчас одни химические порошки за копейки и никакой природы, а всё лишь бы денег с народа побольше содрать, — считает Алина Г.
Ранее сообщалось, что в Башкирии запретили ночную торговлю алкоголем в магазинах, расположенных в жилых массивах.