Уфимцы оставляют в ресторанах немыслимые суммы

В III квартале 2024 года тратить на культурные мероприятия, спорт и отдых стали на 76% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — это практически ₽8,4 тыс. в месяц на семью из трёх человек. За шестилетний период такие показатели являются самыми высокими.