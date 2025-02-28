Уфимцы оставляют в ресторанах немыслимые суммы

Posted 27 февраля, 23:09
Published 27 февраля, 23:09
Modified 27 февраля, 23:11
Updated 27 февраля, 23:11
В III квартале 2024 года тратить на культурные мероприятия, спорт и отдых стали на 76% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — это практически ₽8,4 тыс. в месяц на семью из трёх человек. За шестилетний период такие показатели являются самыми высокими.
Затраты на посещение кафе и ресторанов также выросли на 18%, тогда как расходы на алкоголь и табак остались практически неизменными, увеличившись лишь на 3%, что с учетом инфляции означает по сути небольшое снижение.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе почти на треть выросли цены на красную икру, перешагнув психологический порог.