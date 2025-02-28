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Posted 27 февраля, 23:09

Published 27 февраля, 23:09

Modified 27 февраля, 23:11

Updated 27 февраля, 23:11

Расходы уфимцев на досуг выросли вдвое

Уфимцы оставляют в ресторанах немыслимые суммы

27 февраля 2025, 23:09
Фото: 1MI.

Расходы уфимцев на досуг выросли вдвое

Россияне рекордно увеличили свои расходы на развлечения и походы в рестораны, гласит исследование портала FinExpertiza, изученное Mkset в пятницу, 28 февраля.

В III квартале 2024 года тратить на культурные мероприятия, спорт и отдых стали на 76% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — это практически ₽8,4 тыс. в месяц на семью из трёх человек. За шестилетний период такие показатели являются самыми высокими.

Затраты на посещение кафе и ресторанов также выросли на 18%, тогда как расходы на алкоголь и табак остались практически неизменными, увеличившись лишь на 3%, что с учетом инфляции означает по сути небольшое снижение.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе почти на треть выросли цены на красную икру, перешагнув психологический порог.

Нормальная жизнь в Уфе стоит ₽300'000
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