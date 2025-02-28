Уфимцев просят не паниковать

Posted 28 февраля, 10:02
Published 28 февраля, 10:02
Modified 28 февраля, 10:12
Updated 28 февраля, 10:12
Людям напомнили, что 5 марта будет проверяться система оповещения населения и на радио и телевидение прервут свои передачи, чтобы передать сигнал «Внимание всем!». Уфимцев попросили предупредить своих родных и близких об этом и не поддаваться панике — тревога «учебная».
Как ранее сообщалось, в ходе данной проверки также будут звучать сирены длительностью до трёх минут. Уточнялось, что проверка начнётся в десять утра и продлится пятьдесят минут. 14 минут из них — с 10:30 до 10:44 — и будут периодически включаться сирены и передаваться сообщения.
До этого Mkset сообщал, что в парке «Кашкадан» в уфимском микрорайоне Сипайлово людям раздавали инструкции о том, как вести себя при атаке дронов.