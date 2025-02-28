Уфимцев просят не паниковать

Как ранее сообщалось, в ходе данной проверки также будут звучать сирены длительностью до трёх минут. Уточнялось, что проверка начнётся в десять утра и продлится пятьдесят минут. 14 минут из них — с 10:30 до 10:44 — и будут периодически включаться сирены и передаваться сообщения.