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Posted 28 февраля, 10:02

Published 28 февраля, 10:02

Modified 28 февраля, 10:12

Updated 28 февраля, 10:12

Жителей Уфы попросили не паниковать при сиренах

Уфимцев просят не паниковать

28 февраля 2025, 10:02
Фото: 1MI.

Жителей Уфы попросили не паниковать при сиренах

В сообществе администрации Орджоникидзевского района в пятницу, 28 февраля, жителей столицы Республики Башкортостан предупредили об ожидаемых весной звуках сирен.

Людям напомнили, что 5 марта будет проверяться система оповещения населения и на радио и телевидение прервут свои передачи, чтобы передать сигнал «Внимание всем!». Уфимцев попросили предупредить своих родных и близких об этом и не поддаваться панике — тревога «учебная».

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Как ранее сообщалось, в ходе данной проверки также будут звучать сирены длительностью до трёх минут. Уточнялось, что проверка начнётся в десять утра и продлится пятьдесят минут. 14 минут из них — с 10:30 до 10:44 — и будут периодически включаться сирены и передаваться сообщения.

До этого Mkset сообщал, что в парке «Кашкадан» в уфимском микрорайоне Сипайлово людям раздавали инструкции о том, как вести себя при атаке дронов.

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