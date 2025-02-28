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Posted 28 февраля, 08:51

Published 28 февраля, 08:51

Modified 28 февраля, 09:06

Updated 28 февраля, 09:06

Башкирию ждёт выходной в понедельник

Уфимцам напомнили про выходной в понедельник

28 февраля 2025, 08:51
Фото: 1MI.

Башкирию ждёт выходной в понедельник

Жителей Республики Башкортостан ждёт выходной в понедельник, 31 марта, напомнил глава администрации Ленинского района Уфы Олег Котов в пятницу, 28 февраля.

Он связан с тем, что сегодня вечером начнётся священный мусульманский месяц Рамадан. Следующий день, 1 марта, будет первым днём поста. Завершится месяц праздником Ураза-байрам, который будет отмечаться 30 марта. Соответственно, 31 марта, понедельник, и будет выходным в регионе.

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Рамадан — это священный месяц для мусульман, который считается временем духовного очищения и углубления веры. В течение всего месяца верующие соблюдают пост, воздерживаясь от еды и питья с рассвета до заката. Этот период предназначен для саморефлексии, молитвы и помощи нуждающимся. Мусульмане проводят больше времени в молитвах, читают Коран и стараются делать добрые дела

Напомним также, что майские праздники в этом году будут длинными. Жители Башкирии, как и всей России, смогут отдохнуть с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

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