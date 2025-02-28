Уфимцам напомнили про выходной в понедельник

Рамадан — это священный месяц для мусульман, который считается временем духовного очищения и углубления веры. В течение всего месяца верующие соблюдают пост, воздерживаясь от еды и питья с рассвета до заката. Этот период предназначен для саморефлексии, молитвы и помощи нуждающимся. Мусульмане проводят больше времени в молитвах, читают Коран и стараются делать добрые дела