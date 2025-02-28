Уфимцам напомнили про выходной в понедельник

Posted 28 февраля, 08:51
Published 28 февраля, 08:51
Modified 28 февраля, 09:06
Updated 28 февраля, 09:06
Он связан с тем, что сегодня вечером начнётся священный мусульманский месяц Рамадан. Следующий день, 1 марта, будет первым днём поста. Завершится месяц праздником Ураза-байрам, который будет отмечаться 30 марта. Соответственно, 31 марта, понедельник, и будет выходным в регионе.
Рамадан — это священный месяц для мусульман, который считается временем духовного очищения и углубления веры. В течение всего месяца верующие соблюдают пост, воздерживаясь от еды и питья с рассвета до заката. Этот период предназначен для саморефлексии, молитвы и помощи нуждающимся. Мусульмане проводят больше времени в молитвах, читают Коран и стараются делать добрые дела
Напомним также, что майские праздники в этом году будут длинными. Жители Башкирии, как и всей России, смогут отдохнуть с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.