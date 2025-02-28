Уфимского инструктора осудят за тонущих детей

Posted 27 февраля, 23:21
Published 27 февраля, 23:21
Modified 28 февраля, 10:13
Updated 28 февраля, 10:13
Несчастный случай произошёл в городском Центре спортивной подготовки Римы Баталовой. Туда курсанты ходят на уроки физкультуры для занятий плаваньем.
Как утверждается в Сети, педагог отпустил двоих детей заниматься самостоятельно. Те, отправившись плавать, едва не лишились жизни — один из детей стал тонуть. Поблизости оказался инструктор, который вытащил обоих ребят из воды и оказал первую помощь пострадавшему. Ребёнка забрали в больницу, он жив, но его здоровью нанесён тяжкий вред.
Ответственность за происшествие в результате легла на инструктора, спасшего школьника. На мужчину завели уголовное дело по ст. 283 УК РФ, которая предполагает до двух лет тюрьмы.
Случай вызвал резонанс, многие посчитали несправедливым обвинение против сотрудника бассейна. На момент публикации власти на претензии публично не отвечали.
Ранее, как сообщал Mkset, фигуранты дела о массовой драке воспитанников кадетского корпуса Уфы заявили о давлении.