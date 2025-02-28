Уфимского инструктора осудят за тонущих детей

Как утверждается в Сети, педагог отпустил двоих детей заниматься самостоятельно. Те, отправившись плавать, едва не лишились жизни — один из детей стал тонуть. Поблизости оказался инструктор, который вытащил обоих ребят из воды и оказал первую помощь пострадавшему. Ребёнка забрали в больницу, он жив, но его здоровью нанесён тяжкий вред.