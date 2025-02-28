Уфимское Сипайлово превратилось в Венецию

Posted 27 февраля, 23:28
Published 27 февраля, 23:28
Modified 28 февраля, 09:56
Updated 28 февраля, 09:56
Как рассказывали читатели, вода поднялась сильнее всего на улице Сипайловской. Захлестнула вода и часть улицы Бикбая.
— Чуть ли не плывём по дороге, всё в воде, — сообщали водители.
Позже выяснилось, что виной всему — порыв трубы. Эту информацию подтвердила и районная администрация. Коммуникации, как сообщили власти, повредила некая строительная организация при проведении земляных работ.
В нескольких домах было временно отключено водоснабжение. Рабочие трудятся над устранением аварии. Дедлайн ремонта не сообщается.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии для борьбы с паводком начали взрывать застоявшийся лёд на реках.