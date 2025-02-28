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Posted 27 февраля, 23:28

Published 27 февраля, 23:28

Modified 28 февраля, 09:56

Updated 28 февраля, 09:56

Трубу порвало в Уфе

Уфимское Сипайлово превратилось в Венецию

27 февраля 2025, 23:28
Фото: Telegram/Антон Тарасов.

Трубу порвало в Уфе

Несколько улиц в столице Башкирии начало топить из-за коммунальной аварии, сообщили Mkset очевидцы — рассказываем о деталях произошедшего в пятницу, 28 февраля.

Как рассказывали читатели, вода поднялась сильнее всего на улице Сипайловской. Захлестнула вода и часть улицы Бикбая.

— Чуть ли не плывём по дороге, всё в воде, — сообщали водители.

Позже выяснилось, что виной всему — порыв трубы. Эту информацию подтвердила и районная администрация. Коммуникации, как сообщили власти, повредила некая строительная организация при проведении земляных работ.

В нескольких домах было временно отключено водоснабжение. Рабочие трудятся над устранением аварии. Дедлайн ремонта не сообщается.

В Башкирии гремят взрывы
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии для борьбы с паводком начали взрывать застоявшийся лёд на реках.

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