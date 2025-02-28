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Posted 28 февраля, 17:38

Published 28 февраля, 17:38

Modified 28 февраля, 20:33

Updated 28 февраля, 20:33

Уфимский блогер стал лауреатом «Знание.Премия»

Уфимский блогер получил статус просветителя

28 февраля 2025, 17:38
Фото: Всероссийское общество «Знание».

Уфимский блогер стал лауреатом «Знание.Премия»

В Москве в пятницу, 28 февраля, состоялось награждение известного уфимца Рустама Набиева.

Житель башкирской столицы стал лауреатом награды «Знание.Премия» за просвещение людей в сферах спорта и здорового образа жизни. Этим темам, в частности, посвящён его личный блог, которым уфимец Рустам Набиев знаменит на своей малой Родине и в Сети.

Сам Набиев поблагодарил жюри «за такую высокую оценку [его] дела», а также пообещал «двигаться дальше» в том же направлении.

Награды «Знание.Премия» удостаивают педагогов, лекторов, авторов, блогеров в области просвещения, а также популяризаторов науки. Церемония вручения премий в 2025 году состоялась в пятый раз.

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Рустам Набиев — блогер из Уфы. Во время службы в армии при обрушении казармы потерял ноги, многие его сослуживцы тогда погибли. Сейчас уфимец ведёт блог о семье, ЗОЖ и спорте.

Ранее Mkset сообщал о том, что уроженец Башкирии получил звание Героя России.

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