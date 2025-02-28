Уфимский блогер получил статус просветителя

Posted 28 февраля, 17:38
Published 28 февраля, 17:38
Modified 28 февраля, 20:33
Updated 28 февраля, 20:33
Житель башкирской столицы стал лауреатом награды «Знание.Премия» за просвещение людей в сферах спорта и здорового образа жизни. Этим темам, в частности, посвящён его личный блог, которым уфимец Рустам Набиев знаменит на своей малой Родине и в Сети.
Сам Набиев поблагодарил жюри «за такую высокую оценку [его] дела», а также пообещал «двигаться дальше» в том же направлении.
Награды «Знание.Премия» удостаивают педагогов, лекторов, авторов, блогеров в области просвещения, а также популяризаторов науки. Церемония вручения премий в 2025 году состоялась в пятый раз.
Рустам Набиев — блогер из Уфы. Во время службы в армии при обрушении казармы потерял ноги, многие его сослуживцы тогда погибли. Сейчас уфимец ведёт блог о семье, ЗОЖ и спорте.