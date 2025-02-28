Уфимский блогер получил статус просветителя

Житель башкирской столицы стал лауреатом награды «Знание.Премия» за просвещение людей в сферах спорта и здорового образа жизни. Этим темам, в частности, посвящён его личный блог, которым уфимец Рустам Набиев знаменит на своей малой Родине и в Сети.