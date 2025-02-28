Уфимские чиновники стали пассажирами автобусов

На этот раз под прицел властей попали маршруты №10, 15, 22, 9, 15, 43, 51, 51А, 208, 221 и 228. Почти никаких нареканий по итогам проверок сделано не было — отчёт гласит, что все троллейбусы и автобусы прибывали на остановки вовремя, не нарушая интервалы, а также не переполнялись.