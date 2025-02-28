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Posted 28 февраля, 17:46

Published 28 февраля, 17:46

Modified 28 февраля, 20:29

Updated 28 февраля, 20:29

В Уфе чиновники ездили на автобусах

Уфимские чиновники стали пассажирами автобусов

28 февраля 2025, 17:46
Фото: 1MI.

В Уфе чиновники ездили на автобусах

В столице Башкирии городские руководители продолжают «на собственной шкуре» проверять общественный транспорт, отчитался «Уфагортранс» в пятницу, 28 февраля.

На этот раз под прицел властей попали маршруты №10, 15, 22, 9, 15, 43, 51, 51А, 208, 221 и 228. Почти никаких нареканий по итогам проверок сделано не было — отчёт гласит, что все троллейбусы и автобусы прибывали на остановки вовремя, не нарушая интервалы, а также не переполнялись.

Претензии возникли лишь к одному маршруту — автобусу №15. Когда машина ехала в Тимашево, транспортное средство уже было наполнено битком. Ситуацию поставили на карандаш и обещают сделать выводы.

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Ранее Mkset рассказывал о том, как городской транспорт проверяло руководство Орджоникидзевского района и чем чиновники остались недовольны.

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