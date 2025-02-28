Уфимкам нравятся долговые ямы

Posted 28 февраля, 08:32
Published 28 февраля, 08:32
Modified 28 февраля, 09:08
Updated 28 февраля, 09:08
Сервис по поиску работы выяснил, что мнения уфимцев о кредитах разделились. Оказывается, 61% опрошенных считают кредит верным способом залезть в долги и называют долговой ямой. Однако, есть и те, кто видит в кредитах возможность решить финансовые вопросы и приобрести желаемое. И вот тут-то и кроется самое интересное: чаще положительное мнение о кредитах высказывают именно женщины.
Хотя в целом мужчины чаще пользуются кредитами (35% мужчин брали кредиты за последние полгода, по сравнению с меньшим процентом женщин), именно уфимки чаще склонны видеть в кредитах «полезный финансовый инструмент». Почему так происходит? Возможно, женщины более рационально подходят к планированию бюджета и видят в кредите возможность реализовать свои цели, например, приобрести жилье или сделать ремонт. Или же дело в том, что женщины более склонны к риску, когда речь идет о финансовых вопросах.
Интересно и то, что самыми активными заемщиками в Уфе оказались люди в возрасте от 35 до 45 лет (41% из них брали кредиты в последние полгода).