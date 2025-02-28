Уфимкам нравятся долговые ямы

Хотя в целом мужчины чаще пользуются кредитами (35% мужчин брали кредиты за последние полгода, по сравнению с меньшим процентом женщин), именно уфимки чаще склонны видеть в кредитах «полезный финансовый инструмент». Почему так происходит? Возможно, женщины более рационально подходят к планированию бюджета и видят в кредите возможность реализовать свои цели, например, приобрести жилье или сделать ремонт. Или же дело в том, что женщины более склонны к риску, когда речь идет о финансовых вопросах.