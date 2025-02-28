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Posted 28 февраля, 08:32

Published 28 февраля, 08:32

Modified 28 февраля, 09:08

Updated 28 февраля, 09:08

Уфимкам нравятся долговые ямы

Уфимкам нравятся долговые ямы

28 февраля 2025, 08:32
Фото: 1MI.
Вопреки распространенному мнению, уфимки чаще мужчин смотрят на кредиты с оптимизмом, хотя большинство горожан и считают их «долговой ямой», сообщают в пятницу, 28 февраля, аналитики SuperJob.

Сервис по поиску работы выяснил, что мнения уфимцев о кредитах разделились. Оказывается, 61% опрошенных считают кредит верным способом залезть в долги и называют долговой ямой. Однако, есть и те, кто видит в кредитах возможность решить финансовые вопросы и приобрести желаемое. И вот тут-то и кроется самое интересное: чаще положительное мнение о кредитах высказывают именно женщины.

Хотя в целом мужчины чаще пользуются кредитами (35% мужчин брали кредиты за последние полгода, по сравнению с меньшим процентом женщин), именно уфимки чаще склонны видеть в кредитах «полезный финансовый инструмент». Почему так происходит? Возможно, женщины более рационально подходят к планированию бюджета и видят в кредите возможность реализовать свои цели, например, приобрести жилье или сделать ремонт. Или же дело в том, что женщины более склонны к риску, когда речь идет о финансовых вопросах.

Интересно и то, что самыми активными заемщиками в Уфе оказались люди в возрасте от 35 до 45 лет (41% из них брали кредиты в последние полгода).

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Как ранее сообщал Mkset, просрочка по платежам в Башкирии на начало 2025 года составила ₽2,77 млрд.

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