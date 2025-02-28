Уфимка нарисовала 320-метровое граффити

Posted 27 февраля, 23:12
Published 27 февраля, 23:12
Modified 28 февраля, 10:20
Updated 28 февраля, 10:20
Арт-объект за авторством уфимской художницы Ирины Лисичкиной установили в Туапсе. Девушка изобразила на огромной иллюстрации «курортные» сюжеты, передающие жизнь города в летний период. Торжественно рисунок откроют 4 марта 2025 года.
Протяжённость изображения составляет 320 метров. Нанесли его на длинный серый забор, который теперь будет скрашивать уличные пейзажи и сделает их менее унылыми. Отметим, что с таким размером иллюстрация может войти в Книгу рекордов России.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе приведут в порядок сквер, арт-объекты которого неоднократно подвергались агрессивным атакам вандалов.