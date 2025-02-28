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Posted 27 февраля, 23:12

Published 27 февраля, 23:12

Modified 28 февраля, 10:20

Updated 28 февраля, 10:20

Уфимская художница нарисовала самую длинную иллюстрацию в России

Уфимка нарисовала 320-метровое граффити

27 февраля 2025, 23:12
Фото: sostav.ru.

Уфимская художница нарисовала самую длинную иллюстрацию в России

Общероссийский рекорд побила талантливая уроженка башкирской столицы, выяснил Mkset в пятницу, 28 февраля.

Арт-объект за авторством уфимской художницы Ирины Лисичкиной установили в Туапсе. Девушка изобразила на огромной иллюстрации «курортные» сюжеты, передающие жизнь города в летний период. Торжественно рисунок откроют 4 марта 2025 года.

Протяжённость изображения составляет 320 метров. Нанесли его на длинный серый забор, который теперь будет скрашивать уличные пейзажи и сделает их менее унылыми. Отметим, что с таким размером иллюстрация может войти в Книгу рекордов России.

Любимый вандалами сквер обновят в Уфе
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе приведут в порядок сквер, арт-объекты которого неоднократно подвергались агрессивным атакам вандалов.

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