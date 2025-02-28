Уфимка едва не потеряла зрение из-за язвы

Команда офтальмологов приняла решение о хирургическом вмешательстве. В ходе сложной операции язву роговицы закрыли с использованием трансплантата. На следующий день после операции пациентке установили лечебную контактную линзу, которая должна была способствовать заживлению. Уже через три дня женщину выписали из больницы с заметными улучшениями. Контрольное обследование, проведенное спустя три месяца, показало, что трансплантат успешно прижился, и угроза потери зрения миновала.