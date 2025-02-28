Уфимка едва не потеряла зрение из-за язвы

Posted 28 февраля, 10:30
Published 28 февраля, 10:30
Modified 28 февраля, 10:51
Updated 28 февраля, 10:51
В отделение микрохирургии глаза городской больницы №8 скорая доставила 68-летнюю пациентку с жалобами на резкую потерю зрения, сильную боль и ощущение инородного тела в левом глазу. Обследование выявило серьезную проблему — глубокую язву роговицы, которая привела к перфорации, то есть образованию сквозного отверстия.
Команда офтальмологов приняла решение о хирургическом вмешательстве. В ходе сложной операции язву роговицы закрыли с использованием трансплантата. На следующий день после операции пациентке установили лечебную контактную линзу, которая должна была способствовать заживлению. Уже через три дня женщину выписали из больницы с заметными улучшениями. Контрольное обследование, проведенное спустя три месяца, показало, что трансплантат успешно прижился, и угроза потери зрения миновала.
Как ранее сообщал Mkset, у 40-летней женщины из столицы Республики Башкортостан жил паразит в левом глазу.