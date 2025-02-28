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Posted 28 февраля, 10:30

Published 28 февраля, 10:30

Modified 28 февраля, 10:51

Updated 28 февраля, 10:51

Уфимка едва не потеряла зрение из-за язвы

Уфимка едва не потеряла зрение из-за язвы

28 февраля 2025, 10:30
Фото: Минздрав РБ.
Пожилая жительница Уфы экстренно обратилась за помощью из-за резкого ухудшения зрения, сообщает в пятницу, 28 февраля, Минздрав Башкирии.

В отделение микрохирургии глаза городской больницы №8 скорая доставила 68-летнюю пациентку с жалобами на резкую потерю зрения, сильную боль и ощущение инородного тела в левом глазу. Обследование выявило серьезную проблему — глубокую язву роговицы, которая привела к перфорации, то есть образованию сквозного отверстия.

Команда офтальмологов приняла решение о хирургическом вмешательстве. В ходе сложной операции язву роговицы закрыли с использованием трансплантата. На следующий день после операции пациентке установили лечебную контактную линзу, которая должна была способствовать заживлению. Уже через три дня женщину выписали из больницы с заметными улучшениями. Контрольное обследование, проведенное спустя три месяца, показало, что трансплантат успешно прижился, и угроза потери зрения миновала.

У жительницы Уфы достали из глаза червяка
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Как ранее сообщал Mkset, у 40-летней женщины из столицы Республики Башкортостан жил паразит в левом глазу.

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