Уфа рискует утонуть в мусоре из-за снижения тарифа

Posted 27 февраля, 23:19
Published 27 февраля, 23:19
Modified 28 февраля, 10:14
Updated 28 февраля, 10:14
В Уфе прекративший существование объект был единственным в своём роде. По словам главы Минэкологии Республики Башкортостан, инвестор принял решение закрыть комплекс из-за крайне низкой рентабельности. Виной всему — предписание антимонопольной службы, снизившее объёмы валовой выручки.
Сейчас власти ведут договоры с ведомством, чтобы те пересмотрели своё решение. Если же служба настоит на своём, перенаправлять обработку мусора будут на другие аналогичные объекты. В Башкирии они есть в Кигинском, Баймакском и Ишимбайском районах.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии крупно оштрафовали одну из компаний, занимающуюся вывозом мусора.