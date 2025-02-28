Уфа рискует утонуть в мусоре из-за снижения тарифа

Сейчас власти ведут договоры с ведомством, чтобы те пересмотрели своё решение. Если же служба настоит на своём, перенаправлять обработку мусора будут на другие аналогичные объекты. В Башкирии они есть в Кигинском, Баймакском и Ишимбайском районах.