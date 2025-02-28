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Posted 27 февраля, 23:19

Published 27 февраля, 23:19

Modified 28 февраля, 10:14

Updated 28 февраля, 10:14

В Уфе закрылся единственный мусоросортировочный комплекс

Уфа рискует утонуть в мусоре из-за снижения тарифа

27 февраля 2025, 23:19
Фото: 1MI.

В Уфе закрылся единственный мусоросортировочный комплекс

Низкая рентабельность привела к закрытию крупного объекта по сортировке отходов в столице Башкирии, выяснил Mkset в пятницу, 28 февраля.

В Уфе прекративший существование объект был единственным в своём роде. По словам главы Минэкологии Республики Башкортостан, инвестор принял решение закрыть комплекс из-за крайне низкой рентабельности. Виной всему — предписание антимонопольной службы, снизившее объёмы валовой выручки.

Сейчас власти ведут договоры с ведомством, чтобы те пересмотрели своё решение. Если же служба настоит на своём, перенаправлять обработку мусора будут на другие аналогичные объекты. В Башкирии они есть в Кигинском, Баймакском и Ишимбайском районах.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии крупно оштрафовали одну из компаний, занимающуюся вывозом мусора.

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