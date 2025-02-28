«Трудовикам» готовы платить по ₽185`000 в Уфе

В Санкт-Петербурге точно таких же специалистов оценивают дороже — в ₽250`000 в месяц. Москва же оказалась ещё щедрее, там высококвалифицированным «трудовикам» платят примерно ₽300`000 в месяц. Это почти в два раза больше, чем оплата труда специалиста аналогичного уровня и профиля в Уфе.