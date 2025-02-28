«Трудовикам» готовы платить по ₽185`000 в Уфе

Posted 28 февраля, 17:35
Published 28 февраля, 17:35
Modified 28 февраля, 20:35
Updated 28 февраля, 20:35
Так, зарплатный максимум юристов по трудовому праву в Уфе оценили в ₽185`000. Чаще всего такой уровень дохода работодатели могут предложить специалистам со стажем от трёх лет, опытом релевантной судебной практики и правового сопровождения крупных проектов.
В Санкт-Петербурге точно таких же специалистов оценивают дороже — в ₽250`000 в месяц. Москва же оказалась ещё щедрее, там высококвалифицированным «трудовикам» платят примерно ₽300`000 в месяц. Это почти в два раза больше, чем оплата труда специалиста аналогичного уровня и профиля в Уфе.