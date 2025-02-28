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Posted 28 февраля, 17:35

Published 28 февраля, 17:35

Modified 28 февраля, 20:35

Updated 28 февраля, 20:35

Названа зарплата юристов в Уфе

«Трудовикам» готовы платить по ₽185`000 в Уфе

28 февраля 2025, 17:35
Фото: 1MI.

Названа зарплата юристов в Уфе

Потолок зарплат правозащитников в башкирской столице — почти в два раза меньше, чем в Москве, такими данными поделился с Mkset портал SuperJob в пятницу, 28 февраля.

Так, зарплатный максимум юристов по трудовому праву в Уфе оценили в ₽185`000. Чаще всего такой уровень дохода работодатели могут предложить специалистам со стажем от трёх лет, опытом релевантной судебной практики и правового сопровождения крупных проектов.

В Санкт-Петербурге точно таких же специалистов оценивают дороже — в ₽250`000 в месяц. Москва же оказалась ещё щедрее, там высококвалифицированным «трудовикам» платят примерно ₽300`000 в месяц. Это почти в два раза больше, чем оплата труда специалиста аналогичного уровня и профиля в Уфе.

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