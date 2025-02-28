Стоит ли доверять искусственному интеллекту подбор машины? Спросили у эксперта

Posted 28 февраля, 12:41
Published 28 февраля, 12:41
Modified 28 февраля, 12:43
Updated 28 февраля, 12:43
На рынке автомобилей с пробегом становится все сложнее сделать правильный выбор. Чтобы помочь покупателям, многие сервисы объявлений начинают внедрять функции на основе искусственного интеллекта. Эти системы анализируют огромные массивы данных и выдают рекомендации, но насколько можно полагаться на них при выборе авто?
«Сегодня многие сервисы объявлений, от крупных до небольших, пытаются использовать ИИ для привлечения и удержания клиентов. Это проявляется в разных формах: от подбора объявлений до оценки стоимости автомобиля», — отметил управляющий директор «Автотеки» Андрей Тумкин.
Есть системы, в которых, работают алгоритмы с рекомендациями по покупке авто. По словам эксперта, подобные системы анализируют данные об автомобиле (количество владельцев, историю обслуживания, пробег, страховые выплаты, юридическую чистоту и др.) и выдают одну из нескольких рекомендаций. Например, «Автотека» от Авито разделяет подсказки по цветам:
Однако, как подчеркнул эксперт, полностью полагаться на ИИ при выборе автомобиля все же не стоит.
«Искусственный интеллект — это полезный инструмент, который может помочь отсеять явно плохие варианты и сэкономить время. Но окончательное решение всегда должно приниматься на основе личного осмотра автомобиля», — заявил он.
Отметим несколько моментов, которые стоит учитывать при выборе автомобиля с пробегом, причем сделать это придется без поддержки ИИ:
Таким образом, ИИ может быть полезным инструментом при выборе автомобиля с пробегом, но личный осмотр, консультация с профессионалами и здравый смысл — тоже обязательные составляющие успешной покупки.