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Posted 28 февраля, 12:41

Published 28 февраля, 12:41

Modified 28 февраля, 12:43

Updated 28 февраля, 12:43

Стоит ли доверять искусственному интеллекту подбор машины? Спросили у эксперта

Стоит ли доверять искусственному интеллекту подбор машины? Спросили у эксперта

28 февраля 2025, 12:41
Фото: 1MI.
У сервисов объявлений по продаже авто все чаще появляются ИИ-помощники. Мы спросили эксперта, управляющего директора «Автотеки», Андрея Тумкина можно ли доверять искусственному интеллекту при выборе машины с пробегом и как использовать его подсказки с умом.

На рынке автомобилей с пробегом становится все сложнее сделать правильный выбор. Чтобы помочь покупателям, многие сервисы объявлений начинают внедрять функции на основе искусственного интеллекта. Эти системы анализируют огромные массивы данных и выдают рекомендации, но насколько можно полагаться на них при выборе авто?

«Сегодня многие сервисы объявлений, от крупных до небольших, пытаются использовать ИИ для привлечения и удержания клиентов. Это проявляется в разных формах: от подбора объявлений до оценки стоимости автомобиля», — отметил управляющий директор «Автотеки» Андрей Тумкин.

Есть системы, в которых, работают алгоритмы с рекомендациями по покупке авто. По словам эксперта, подобные системы анализируют данные об автомобиле (количество владельцев, историю обслуживания, пробег, страховые выплаты, юридическую чистоту и др.) и выдают одну из нескольких рекомендаций. Например, «Автотека» от Авито разделяет подсказки по цветам:

  • Зеленый: «Срочно на осмотр»/«Выезжайте на осмотр». Автомобиль с хорошей историей, практически без недостатков.
  • Желтый: «Можно осмотреть»/«Лучше осмотреть с профессионалом». Есть незначительные недостатки, которые лучше изучить со специалистом.
  • Красный: «Не стоит рисковать». У автомобиля серьезные недостатки (например, ограничения на регистрацию, ДТП с повреждением геометрии кузова).

Однако, как подчеркнул эксперт, полностью полагаться на ИИ при выборе автомобиля все же не стоит.

«Искусственный интеллект — это полезный инструмент, который может помочь отсеять явно плохие варианты и сэкономить время. Но окончательное решение всегда должно приниматься на основе личного осмотра автомобиля», — заявил он.

Отметим несколько моментов, которые стоит учитывать при выборе автомобиля с пробегом, причем сделать это придется без поддержки ИИ:

  • Проверка документов: Убедитесь, что все документы на автомобиль в порядке и соответствуют действительности.
  • Осмотр кузова: Внимательно осмотрите кузов на предмет следов ДТП, коррозии и других дефектов.
  • Диагностика двигателя и ходовой части: Проведите диагностику двигателя и ходовой части автомобиля у квалифицированного механика.
  • Тест-драйв: Обязательно проведите тест-драйв, чтобы оценить управляемость автомобиля и работу всех систем.

Таким образом, ИИ может быть полезным инструментом при выборе автомобиля с пробегом, но личный осмотр, консультация с профессионалами и здравый смысл — тоже обязательные составляющие успешной покупки.

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