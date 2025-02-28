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Posted 28 февраля, 10:37

Published 28 февраля, 10:37

Modified 28 февраля, 10:39

Updated 28 февраля, 10:39

«Семейная» ипотека: новые правила для комфортной загородной жизни с ГК «Жилой Квартал

«Семейная» ипотека: новые правила для комфортной загородной жизни с ГК «Жилой Квартал

28 февраля 2025, 10:37
Фото: ГК «Жилой Квартал».
Реклама. ГК Жилой квартал, ИП Хазиахметова Лиана Зинфиловна. erid: 2W5zFHYyAmN
14 февраля ЦБ уже второй раз сохранил ключевую ставку на уровне 21%, при этом ставки по ипотеке на первичное жильё сегодня доходят до 31%, что делает ипотеку неподъёмной для многих россиян.

О том, что изменилось в программе «Семейная» ипотека, какие скрытые возможности есть для семей с 2 детьми от 6 до 18 лет и как безопасно купить собственный дом нам рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал», крупнейшего застройщика загородной недвижимости РБ.

Сбербанк делает семейную ипотеку ещё выгоднее: новые условия

Сбербанк продолжает совершенствовать условия своей популярной программы «Семейная ипотека», делая её ещё более доступной для российских семей. Одним из ключевых изменений стало снижение размера комиссионного вознаграждения в зависимости от суммы первоначального взноса. Теперь при внесении более 50,1% от стоимости жилья комиссия для клиентов ГК «Жилой Квартал» отсутствует полностью.

— Программа идеальна для молодых семей, которые хотят улучшить свои жилищные условия и купить дом за городом. Низкая процентная ставка, гибкие условия по первоначальному взносу и возможность использовать ипотеку для ИЖС делают её привлекательной для широкого круга заемщиков. Кроме низкой ставки всего 6% годовых, экономия на комиссии может составить до 366 000 рублей — это весомый аргумент в пользу выбора именно этой программы. Важно отметить, что при покупке дома в одном из наших посёлков «Созвездие Цефей», «Миллаверде» или «Зубово Life 3», вы также можете получить дополнительную выгоду на индивидуальных условиях, — рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».

Семейная ипотека для ИЖС: скрытые возможности

— Одной из малоизвестных, но крайне важных особенностей программы является возможность использования «Семейной ипотеки» для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Если в семье двое несовершеннолетних детей, то оформить ипотеку можно до момента, пока одному из детей не исполнится 18 лет. Это существенно расширяет временные рамки и делает программу доступной для большего числа семей. Однако для семей с одним ребёнком действует стандартное ограничение — ипотека доступна только до достижения ребёнком шести лет, — отметили в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».

Несмотря на такие гибкие условия, многие потребители и даже риелторы не знают об этой особенности. Большинство ошибочно полагает, что «Семейная ипотека» доступна только для семей с детьми до шести лет. Это заблуждение ограничивает использование программы, хотя она может стать отличным решением для тех, кто мечтает о собственном доме за городом.

Безопасная покупка коттеджей и таунхаусов

В последние годы рынок недвижимости столкнулся с серьёзными вызовами: число незавершённых строительных проектов растёт, а покупатели всё чаще сталкиваются с рисками недостроя или некачественного жилья. Только за 2024 год количество незавершённых объектов увеличилось на треть, и эксперты прогнозируют, что в следующем году эта цифра может достичь 40%. Основные причины — нехватка оборотных средств у застройщиков, вызванная изменением условий льготного кредитования, высокая стоимость заёмных средств и дефицит квалифицированных кадров. В таких условиях на рынке остаются только крупные и финансово устойчивые игроки, а сделать его более цивилизованным помогает переход на проектное финансирование и использование счетов эскроу. Это механизм, при котором банки выступают в роли фильтра, пропуская на рынок только добросовестных и финансово устойчивых застройщиков. Например, ГК «Жилой Квартал» успешно прошла процедуру получения проектного финансирования для реализации коттеджного посёлка бизнес-класса «Созвездие Цефей». Это стало возможным благодаря тщательной подготовке и защите проекта, а также высокому уровню доверия со стороны Сбербанка, который выступил партнёром проекта.

— Мы прошли большой путь по подготовке и защите проекта, и то, что Сбербанк выступил в роли партнёра, говорит о высоком уровне доверия к нашей компании. Дома реализуются по договорам долевого участия с оплатой через счета эскроу, что обеспечивает для клиента безопасность сделки на любом этапе строительства. Важно отметить, что при покупке можно использовать любые ипотечные программы, включая «Семейную» и IT-ипотеки, — поделились в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».

Механизм счетов эскроу отлично себя зарекомендовал в многоквартирном жилищном строительстве, а теперь интерес к нему растет и у покупателей ИЖС.

Банки и застройщики продолжают поддерживать семьи, предлагая выгодные и гибкие условия для покупки жилья. Снижение комиссионных и расширение возможностей для ИЖС делают «Семейную ипотеку» одной из самых доступных программ на рынке. А покупка дома с использованием счета эскроу — это отличная возможно безопасно приобрести дом своей мечты.

Если вы планируете улучшить жилищные условия и переехать за город, сейчас — лучшее время для этого. Коттеджные поселки от ГК «Жилой Квартал» предлагают не только качественное жилье, но и все условия для счастливой жизни за городом. А с новыми условиями «Семейной ипотеки» от Сбербанка эта мечта становится ещё ближе.

Выбирая загородную недвижимость, вы выбираете не просто дом, а новый уровень жизни для себя и своей семьи. А ГК «Жилой Квартал», с более чем 20-летним опытом на рынке, поможет вам воплотить эту мечту в реальность. Узнать больше о проекте можно по телефону 8 (347) 226-22-98 или в офисе продаж по адресам: г. Уфа, ул. З. Биишевой, 13 и КП «Зубово Life 3», ул. Народная, 1/1.

Декларация застройщика опубликована на сайте наш. дом.рф

#Андрей Королев#Общество#Новости#Уфа#Башкортостан
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