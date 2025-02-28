«Семейная» ипотека: новые правила для комфортной загородной жизни с ГК «Жилой Квартал

В последние годы рынок недвижимости столкнулся с серьёзными вызовами: число незавершённых строительных проектов растёт, а покупатели всё чаще сталкиваются с рисками недостроя или некачественного жилья. Только за 2024 год количество незавершённых объектов увеличилось на треть, и эксперты прогнозируют, что в следующем году эта цифра может достичь 40%. Основные причины — нехватка оборотных средств у застройщиков, вызванная изменением условий льготного кредитования, высокая стоимость заёмных средств и дефицит квалифицированных кадров. В таких условиях на рынке остаются только крупные и финансово устойчивые игроки, а сделать его более цивилизованным помогает переход на проектное финансирование и использование счетов эскроу. Это механизм, при котором банки выступают в роли фильтра, пропуская на рынок только добросовестных и финансово устойчивых застройщиков. Например, ГК «Жилой Квартал» успешно прошла процедуру получения проектного финансирования для реализации коттеджного посёлка бизнес-класса «Созвездие Цефей». Это стало возможным благодаря тщательной подготовке и защите проекта, а также высокому уровню доверия со стороны Сбербанка, который выступил партнёром проекта.