Сегодня в Уфе: мусорный коллапс, отравленный воздух и блины на лопате

Posted 28 февраля, 19:00
Published 28 февраля, 19:00
Modified 28 февраля, 19:00
Updated 28 февраля, 19:00
В Уфе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер переменных направлений, от 0 до 5 м/с.
Температура воздуха ночью -13°C… -15°C, на окраинах -19°C… -21°, днём -6°C… -8°C.
В субботу, 1 марта, «Уфаводоканал» не планирует отключений воды у абонентов города.
В первые дни весны башкирская столица традиционно будет отмечать Масленицу. Куда сходить на праздник в городе — читайте в нашем материале.
Главные торжественные мероприятия с бесплатными блинами и сжиганием чучела будут проходить в субботу, 1 марта, на площади им. Ленина перед Горсоветом.
Глава Следкома Александр Бастрыкин вмешается в уфимское «дело кадетов», по которому были арестованы двое одиннадцатиклассников городской школы-интерната. Подростков обвиняют в хулиганстве из-за массовой драки, произошедшей в ноябре 2024 года — тогда выпускники столкнулись с десятиклассниками, всего в мордобое участвовали около ста человек.
Задержанные заявили, что на них и свидетелей оказывается давление, чтобы те подписались под всеми обвинениями. Родители детей записали открытые видеообращения. После них и публикаций в СМИ, дело дошло и до московских следователей, инициировавших собственное разбирательство.
На большую дискотеку в столицу Республики Башкортостан 30 апреля приедет участница легендарной группы «Тату» Лена Катина.
Кроме «Тату» на вышеобозначенной дискотеке выступят «Стрелки», «На-на», «Отпетые мошенники» и другие звёзды тех времён. Возрастное ограничение мероприятия, согласно данным «Яндекс. Афиша», составляет 12+.
В Уфе закрылся единственный мусоросортировочный комплекс. К закрытию крупного объекта по сортировке отходов привела низкая рентабельность. Он в городе был единственным.
По словам главы Минэкологии Республики Башкортостан, инвестор принял решение закрыть комплекс из-за крайне низкой рентабельности. Виной всему — предписание антимонопольной службы, снизившее объёмы валовой выручки.
Сейчас власти ведут договоры с ведомством, чтобы те пересмотрели своё решение. Если же служба настоит на своём, перенаправлять обработку мусора будут на другие аналогичные объекты. В Башкирии они есть в Кигинском, Баймакском и Ишимбайском районах.
Уфимские метеорологи зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) фенола. Содержание вещества оказалось в 1,1 раза выше нормы. Согласно санитарным нормам, среднесуточная ПДК фенола составляет 0,003 мг/м.
Фенол — это органическое соединение, представляющее собой бесцветные кристаллы с характерным резким запахом. В городском воздухе он появляется из-за выбросов промышленных предприятий (нефтехимия, коксохимия, производство пластмасс и смол), выхлопных газов автомобилей, сжигания мусора и древесины. Также фенол может выделяться из строительных материалов, клея и ЛКМ. Вдыхание его паров в высокой концентрации вредно для здоровья, вызывая раздражение дыхательных путей и нервной системы.