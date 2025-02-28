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Posted 28 февраля, 19:00

Published 28 февраля, 19:00

Modified 28 февраля, 19:00

Updated 28 февраля, 19:00

Сегодня в Уфе: мусорный коллапс, отравленный воздух и блины на лопате

Сегодня в Уфе: мусорный коллапс, отравленный воздух и блины на лопате

28 февраля 2025, 19:00
Фото: администрация Уфы.
Дайджест последних новостей и всё, что нужно знать в Уфе на сегодня, 1 марта.

Погода в Уфе 1 марта

В Уфе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер переменных направлений, от 0 до 5 м/с.

Температура воздуха ночью -13°C… -15°C, на окраинах -19°C… -21°, днём -6°C… -8°C.

Это не цены, а грабеж: красная икра теряет популярность в Башкирии
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Перекрытия дорог в Уфе 1 марта

Улицы Красина, Султанова

  • Где: половина проезжей части;
  • Когда: с 27 января по 18 марта.

Улица Авроры

  • Где: дом №18, полное перекрытие;
  • Когда: с 26 января по 15 марта.

Проспект Салавата Юлаева

  • Где: участок 200 м, крайне правая полоса перед съездом №10 на транспортной развязке в створе улицы Галле;
  • Когда: с 26 января по 15 марта.

Улица Северная

  • Где: две полосы проезжей части в обе стороны между домами № 2/1 и 4;
  • Когда: с 28 января по 1 августа.

Улица Дагестанская

  • Где: от дома №16 до съезда на улицу Ришата Нигмати;
  • Когда: с 19 марта по 9 апреля;

Конгресс-холл «Торатау»

  • Где: парковка у здания конгресс-холла;
  • Когда: до 10:00 25 февраля.

Улица Шота Руставели

  • Где: створ улицы Ладыгина;
  • Когда: с 10 по 13 марта;

Улица Мубарякова

  • Где: вблизи пешеходного перехода у дома №3;
  • Когда: 1–2 марта, 8–9 марта, 15–16 марта.
Нормальная жизнь в Уфе стоит ₽300'000
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Отключения воды в Уфе 1 марта

В субботу, 1 марта, «Уфаводоканал» не планирует отключений воды у абонентов города.

Уфимцы оставляют в ресторанах немыслимые суммы
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Масленица-2025 в Уфе

В первые дни весны башкирская столица традиционно будет отмечать Масленицу. Куда сходить на праздник в городе — читайте в нашем материале.

Главные торжественные мероприятия с бесплатными блинами и сжиганием чучела будут проходить в субботу, 1 марта, на площади им. Ленина перед Горсоветом.

Куда сходить в Уфе на Масленицу: карта праздника
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Главные новости Уфы 1 марта

СИЗО вместо ЕГЭ

Глава Следкома Александр Бастрыкин вмешается в уфимское «дело кадетов», по которому были арестованы двое одиннадцатиклассников городской школы-интерната. Подростков обвиняют в хулиганстве из-за массовой драки, произошедшей в ноябре 2024 года — тогда выпускники столкнулись с десятиклассниками, всего в мордобое участвовали около ста человек.

Задержанные заявили, что на них и свидетелей оказывается давление, чтобы те подписались под всеми обвинениями. Родители детей записали открытые видеообращения. После них и публикаций в СМИ, дело дошло и до московских следователей, инициировавших собственное разбирательство.

Нас не догонят

На большую дискотеку в столицу Республики Башкортостан 30 апреля приедет участница легендарной группы «Тату» Лена Катина.

Кроме «Тату» на вышеобозначенной дискотеке выступят «Стрелки», «На-на», «Отпетые мошенники» и другие звёзды тех времён. Возрастное ограничение мероприятия, согласно данным «Яндекс. Афиша», составляет 12+.

Вонючий скандал

В Уфе закрылся единственный мусоросортировочный комплекс. К закрытию крупного объекта по сортировке отходов привела низкая рентабельность. Он в городе был единственным.

По словам главы Минэкологии Республики Башкортостан, инвестор принял решение закрыть комплекс из-за крайне низкой рентабельности. Виной всему — предписание антимонопольной службы, снизившее объёмы валовой выручки.

Сейчас власти ведут договоры с ведомством, чтобы те пересмотрели своё решение. Если же служба настоит на своём, перенаправлять обработку мусора будут на другие аналогичные объекты. В Башкирии они есть в Кигинском, Баймакском и Ишимбайском районах.

Смрад заводов

Уфимские метеорологи зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) фенола. Содержание вещества оказалось в 1,1 раза выше нормы. Согласно санитарным нормам, среднесуточная ПДК фенола составляет 0,003 мг/м.

Фенол — это органическое соединение, представляющее собой бесцветные кристаллы с характерным резким запахом. В городском воздухе он появляется из-за выбросов промышленных предприятий (нефтехимия, коксохимия, производство пластмасс и смол), выхлопных газов автомобилей, сжигания мусора и древесины. Также фенол может выделяться из строительных материалов, клея и ЛКМ. Вдыхание его паров в высокой концентрации вредно для здоровья, вызывая раздражение дыхательных путей и нервной системы.

Драка уфимских кадетов дошла до Москвы
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