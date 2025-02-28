Садоводам Башкирии пустят газ

По его словам, поддержка садоводов в регионе одна из лучших в России. В Республике Башкортостан зарегистрировано 1,5 тысячи СНТ, и около полумиллиона жителей имеют садовые и дачные участки. Однако многие из этих садов нуждаются в обновлении инфраструктуры: дороги требуют ремонта, а вопросы с водоснабжением и электричеством остаются актуальными.