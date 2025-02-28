mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 февраля, 11:07

Published 28 февраля, 11:07

Modified 28 февраля, 20:53

Updated 28 февраля, 20:53

Тысячи садовых участков в Башкирии получат газ

Садоводам Башкирии пустят газ

28 февраля 2025, 11:07
Фото: 1MI.

Тысячи садовых участков в Башкирии получат газ

Власти Башкирии проанализировали помощь, которая нужна садовым товариществам, в том числе и по газоснабжению, заявил глава РБ Радий Хабиров в своих соцсетях в пятницу, 28 февраля.

По его словам, поддержка садоводов в регионе одна из лучших в России. В Республике Башкортостан зарегистрировано 1,5 тысячи СНТ, и около полумиллиона жителей имеют садовые и дачные участки. Однако многие из этих садов нуждаются в обновлении инфраструктуры: дороги требуют ремонта, а вопросы с водоснабжением и электричеством остаются актуальными.

С 2022 по 2024 годы на эти цели выделено ₽576 млн, что позволило улучшить условия в 473 товариществах. В этом году добавлено ещё ₽220 млн.

В Башкирии садоводы смогут проще оформить свои участки
Узнать подробнее

По словам Хабирова, также одной из ключевых задач является газификация этих территорий. В регионе планируется подвести газ к тысяче участков в 2025 году. Кстати, уже запущен новый газопровод в одном из СНТ Уфы.

Ранее сообщалось о новшестве, которое поможет упростить жизнь садоводам.

Читайте также:
Женщина потеряла палец на отдыхе в БашкирииУфимка едва не потеряла зрение из-за язвыУфимцев просят не паниковать
#Дмитрий Саламатин#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#СНТ#Садоводы#Белебей#Мелеуз#Янаул#Республика Башкортостан
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика