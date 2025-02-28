Садоводам Башкирии пустят газ

Posted 28 февраля, 11:07
Published 28 февраля, 11:07
Modified 28 февраля, 20:53
Updated 28 февраля, 20:53
По его словам, поддержка садоводов в регионе одна из лучших в России. В Республике Башкортостан зарегистрировано 1,5 тысячи СНТ, и около полумиллиона жителей имеют садовые и дачные участки. Однако многие из этих садов нуждаются в обновлении инфраструктуры: дороги требуют ремонта, а вопросы с водоснабжением и электричеством остаются актуальными.
С 2022 по 2024 годы на эти цели выделено ₽576 млн, что позволило улучшить условия в 473 товариществах. В этом году добавлено ещё ₽220 млн.
По словам Хабирова, также одной из ключевых задач является газификация этих территорий. В регионе планируется подвести газ к тысяче участков в 2025 году. Кстати, уже запущен новый газопровод в одном из СНТ Уфы.
Ранее сообщалось о новшестве, которое поможет упростить жизнь садоводам.