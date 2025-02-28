Погоню за педофилом-рецидивистом устроили в Уфе

Posted 28 февраля, 15:33
Published 28 февраля, 15:33
Modified 1 марта, 05:42
Updated 1 марта, 05:42
Свою жертву — девятилетнюю девочку — растлитель поймал в районе школы №116 в Уфе. Среди белого дня мужчина увёл за собой школьницу в общежитие на улице Блюхера, которое находится на недобром счету у местных жителей уже много лет. Там преступник и совершил развратные действия с девочкой.
Вскоре личность злоумышленника была установлена, им оказался 50-летний мужчина из Учалинского района. По данным Telegram-каналов, в биографии подозреваемого уже была судимость за аналогичное преступление. Заметили подозреваемого в районе «Центрального рынка». Мужчина попытался скрыться, но был настигнут и задержан.