Погоню за педофилом-рецидивистом устроили в Уфе

Свою жертву — девятилетнюю девочку — растлитель поймал в районе школы №116 в Уфе. Среди белого дня мужчина увёл за собой школьницу в общежитие на улице Блюхера, которое находится на недобром счету у местных жителей уже много лет. Там преступник и совершил развратные действия с девочкой.