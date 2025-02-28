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Posted 28 февраля, 15:33

Published 28 февраля, 15:33

Modified 1 марта, 05:42

Updated 1 марта, 05:42

В центре Уфы поймали педофила

Погоню за педофилом-рецидивистом устроили в Уфе

28 февраля 2025, 15:33
Фото: МВД.

В центре Уфы поймали педофила

Подозреваемого в сексуальном насилии над младшеклассницей задержали в башкирской столице, сообщает МВД Республики Башкортостан в пятницу, 28 февраля.

Свою жертву — девятилетнюю девочку — растлитель поймал в районе школы №116 в Уфе. Среди белого дня мужчина увёл за собой школьницу в общежитие на улице Блюхера, которое находится на недобром счету у местных жителей уже много лет. Там преступник и совершил развратные действия с девочкой.

Вскоре личность злоумышленника была установлена, им оказался 50-летний мужчина из Учалинского района. По данным Telegram-каналов, в биографии подозреваемого уже была судимость за аналогичное преступление. Заметили подозреваемого в районе «Центрального рынка». Мужчина попытался скрыться, но был настигнут и задержан.

Видео: МВД.
Видео: МВД.
Напавшего на школьниц в Уфе злодея ждёт суд
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе осудят мужчину, напавшего на компанию школьниц.

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