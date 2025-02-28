Подростка из кадетского корпуса в Уфе задержали на 48 часов

Posted 28 февраля, 05:58
Published 28 февраля, 05:58
Modified 28 февраля, 09:39
Updated 28 февраля, 09:39
Правоохранители задержали несовершеннолетнего воспитанника Уфимского кадетского корпуса на 48 часов. Это произошло после того, как его мама, Айгуль Шарафиева, поучаствовала в записи видеообращения к Владимиру Путину и председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Сегодня ее сына повезут в Советский районный суд для вынесения меры пресечения.
— Мой сын никогда бы не поступил так, как пишут следователи. Якобы он спланировал нападение на школьников. Его хотят судить. Это был простой подростковый конфликт, которые тысячами происходят в России. И никого не судят. Подростки что-то не поделили, бывает. Сейчас из него делают «козла отпущения». По таким делам несовершеннолетних под стражу вообще нельзя заключать. Мы считаем, что это только способ давления на моего сына. Я дойду до Путина, до Бастрыкина. Поеду в Москву. Но не дам разрушить жизнь моего ребенка, — рассказала Mkset Айгуль Шарафиева.
Напомним, ранее родители воспитанников кадетского корпуса, которые приняли участие в конфликте рассказали, что их детей обвиняют по уголовной статье и поместили в СИЗО. Они даже записали обращение к Владимиру Путину и Бастрыкину.
Редакция Mkset от правила официальный запрос в СУ СК РФ по РБ с просьбой прокомментировать ситуацию.