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Posted 28 февраля, 05:58

Published 28 февраля, 05:58

Modified 28 февраля, 09:39

Updated 28 февраля, 09:39

Подростка из кадетского корпуса в Уфе задержали на 48 часов

Подростка из кадетского корпуса в Уфе задержали на 48 часов

28 февраля 2025, 05:58
Фото: 1MI.
В пятницу, 28 февраля, ему планируют избрать меру пресечения в Советском районном суде столицы Башкирии.

Правоохранители задержали несовершеннолетнего воспитанника Уфимского кадетского корпуса на 48 часов. Это произошло после того, как его мама, Айгуль Шарафиева, поучаствовала в записи видеообращения к Владимиру Путину и председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Сегодня ее сына повезут в Советский районный суд для вынесения меры пресечения.

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— Мой сын никогда бы не поступил так, как пишут следователи. Якобы он спланировал нападение на школьников. Его хотят судить. Это был простой подростковый конфликт, которые тысячами происходят в России. И никого не судят. Подростки что-то не поделили, бывает. Сейчас из него делают «козла отпущения». По таким делам несовершеннолетних под стражу вообще нельзя заключать. Мы считаем, что это только способ давления на моего сына. Я дойду до Путина, до Бастрыкина. Поеду в Москву. Но не дам разрушить жизнь моего ребенка, — рассказала Mkset Айгуль Шарафиева.

Напомним, ранее родители воспитанников кадетского корпуса, которые приняли участие в конфликте рассказали, что их детей обвиняют по уголовной статье и поместили в СИЗО. Они даже записали обращение к Владимиру Путину и Бастрыкину.

Редакция Mkset от правила официальный запрос в СУ СК РФ по РБ с просьбой прокомментировать ситуацию.

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