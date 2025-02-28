Подростка из кадетского корпуса в Уфе задержали на 48 часов

Правоохранители задержали несовершеннолетнего воспитанника Уфимского кадетского корпуса на 48 часов. Это произошло после того, как его мама, Айгуль Шарафиева, поучаствовала в записи видеообращения к Владимиру Путину и председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Сегодня ее сына повезут в Советский районный суд для вынесения меры пресечения.