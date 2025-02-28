Ночной старт «Прогресса МС-30» на экранах МАЕР увидит вся Россия

Posted 28 февраля, 10:55
Published 28 февраля, 10:55
Modified 28 февраля, 10:57
Updated 28 февраля, 10:57
Не пропустите возможность стать свидетелем захватывающего события: запуск транспортного грузового корабля «Прогресс МС-30» ракетой-носителем «Союз-2.1а» в прямом эфире на 250 цифровых экранах МАЕР по всей стране. Трансляция, стартовавшая ночью 28 февраля, будет доступна для просмотра в течение дня.
МАЕР совместно с Роскосмосом впервые осуществил показ ночного запуска в своей единой медиасети, охватив такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Уфа, Краснодар и многие другие. «Прогресс МС-30» доставил на Международную космическую станцию 2,6 тонны грузов, включая топливо, воду, оборудование, скафандр нового поколения и аппаратуру для научных экспериментов. Лучшие моменты запуска будут транслироваться на медиафасаде Национального центра «Россия» в Москве до 2 марта включительно.
Трансляции запусков космических кораблей на уличных экранах МАЕР становятся доброй традицией, популяризируя космическую отрасль и объединяя жителей России вокруг значимых событий.