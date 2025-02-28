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Posted 28 февраля, 10:55

Published 28 февраля, 10:55

Modified 28 февраля, 10:57

Updated 28 февраля, 10:57

Ночной старт «Прогресса МС-30» на экранах МАЕР увидит вся Россия

Ночной старт «Прогресса МС-30» на экранах МАЕР увидит вся Россия

28 февраля 2025, 10:55
Фото: МАЕР.
Более 12 миллионов человек смогут увидеть уникальную трансляцию запуска грузового корабля на цифровых площадках медиахолдинга МАЕР в пятницу, 28 февраля.

Не пропустите возможность стать свидетелем захватывающего события: запуск транспортного грузового корабля «Прогресс МС-30» ракетой-носителем «Союз-2.1а» в прямом эфире на 250 цифровых экранах МАЕР по всей стране. Трансляция, стартовавшая ночью 28 февраля, будет доступна для просмотра в течение дня.

МАЕР совместно с Роскосмосом впервые осуществил показ ночного запуска в своей единой медиасети, охватив такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Уфа, Краснодар и многие другие. «Прогресс МС-30» доставил на Международную космическую станцию 2,6 тонны грузов, включая топливо, воду, оборудование, скафандр нового поколения и аппаратуру для научных экспериментов. Лучшие моменты запуска будут транслироваться на медиафасаде Национального центра «Россия» в Москве до 2 марта включительно.

Цифры говорят сами за себя:

  • 12 миллионов человек — увидят запуск на цифровых уличных экранах МАЕР.
  • 50 миллионов человек — ежемесячная аудитория всех ресурсов медиахолдинга МАЕР.
  • 8,2 миллиарда — визуальных контактов в месяц обеспечивает цифровая сеть МАЕР.
  • Почти полмиллиарда — просмотров информационных кампаний МАЕР с Роскосмосом за 2024 год.

Трансляции запусков космических кораблей на уличных экранах МАЕР становятся доброй традицией, популяризируя космическую отрасль и объединяя жителей России вокруг значимых событий.

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