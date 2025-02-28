Ночной старт «Прогресса МС-30» на экранах МАЕР увидит вся Россия

МАЕР совместно с Роскосмосом впервые осуществил показ ночного запуска в своей единой медиасети, охватив такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Уфа, Краснодар и многие другие. «Прогресс МС-30» доставил на Международную космическую станцию 2,6 тонны грузов, включая топливо, воду, оборудование, скафандр нового поколения и аппаратуру для научных экспериментов. Лучшие моменты запуска будут транслироваться на медиафасаде Национального центра «Россия» в Москве до 2 марта включительно.