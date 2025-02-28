Напавшего на школьниц в Уфе злодея ждёт суд

Posted 28 февраля, 06:27
Published 28 февраля, 06:27
Modified 28 февраля, 09:41
Updated 28 февраля, 09:41
Днём 17 февраля в подъезде дома по улице Зорге пьяный мужчина увидел выходящую из квартиры 15-летнюю школьницу. Он втолкнул девочку обратно в квартиру и сам зашёл туда. В жилище были ещё две её 14-летниее подруги. Девочки пытались выгнать неадеквата, но он побил их. На крики школьниц в подъезд выбежали соседи и пьяный горожанин убежал. Вскоре полицейские нашли любителя маленьких девочек. Последний при задержании ударил полицейского.
Уфимец обвиняется в нарушении неприкосновенности жилища, хулиганстве и применении насилия в отношении представителя власти. Свою вину он признал. Уголовное дело отправилось в суд.
Ранее сообщалось, что в башкирском городе Кумертау преподаватель домогался к своей ученице.