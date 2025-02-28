Напавшего на школьниц в Уфе злодея ждёт суд

Днём 17 февраля в подъезде дома по улице Зорге пьяный мужчина увидел выходящую из квартиры 15-летнюю школьницу. Он втолкнул девочку обратно в квартиру и сам зашёл туда. В жилище были ещё две её 14-летниее подруги. Девочки пытались выгнать неадеквата, но он побил их. На крики школьниц в подъезд выбежали соседи и пьяный горожанин убежал. Вскоре полицейские нашли любителя маленьких девочек. Последний при задержании ударил полицейского.