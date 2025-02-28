Мэр Уфы проследил за освящением храма

Posted 27 февраля, 23:34
Published 27 февраля, 23:34
Modified 28 февраля, 09:53
Updated 28 февраля, 09:53
Напомним, религиозный объект Русской Православной Церкви расположен на улице Комсомольской. Храм начали монтировать в октябре 2024 года. Изначально открытие храма намечалось на январь 2025 года, однако позже дедлайны были перенесены.
Приход РПЦ открыли перед православным Великим постом, 27 февраля. На первый обряд тогда же пришли мэр Уфы Ратмир Мавлиев и глава Октябрьского района Антон Тарасов. Вместе с прихожанами чиновники понаблюдали, как митрополит Уфимский и Башкортостанский Никон освятил храм. Теперь в нём можно проводить богослужения.