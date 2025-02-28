Мэр Уфы проследил за освящением храма

Приход РПЦ открыли перед православным Великим постом, 27 февраля. На первый обряд тогда же пришли мэр Уфы Ратмир Мавлиев и глава Октябрьского района Антон Тарасов. Вместе с прихожанами чиновники понаблюдали, как митрополит Уфимский и Башкортостанский Никон освятил храм. Теперь в нём можно проводить богослужения.