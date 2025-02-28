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Posted 28 февраля, 11:58

Published 28 февраля, 11:58

Modified 28 февраля, 20:50

Updated 28 февраля, 20:50

Март в Башкирии начнется по-зимнему

Март в Башкирии начнется по-зимнему

28 февраля 2025, 11:58
Фото: 1MI.
Первый день весны встретит жителей Башкирии зимней погодой с морозами и гололедицей, сообщает в пятницу, 28 февраля, Башгидромет.

Согласно прогнозам синоптиков, в первый день весны по Башкирии ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег, а также возможен туман, ухудшающий видимость. Ветер будет слабым и переменчивым, дуть со скоростью 0-5 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -11… -16°С, а в некоторых районах и до -21… -26°С. Днем станет немного теплее, но все равно морозно: -3… -8°С. Лишь в горных районах можно рассчитывать на небольшое потепление до +2°С.

Особое внимание стоит уделить дорожной обстановке. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица, а туман может снизить видимость до 500 метров и менее, что значительно повышает риск ДТП.

В Уфе 1 марта также ожидается переменная облачность и отсутствие существенных осадков. Ночная температура воздуха составит -13… -15°С, а на окраинах города похолодает до -19… -21°С. Днем в столице ожидается -6…-8°С.

Как ранее сообщал Mkset, жителей столицы Республики Башкортостан предупредили об ожидаемых весной звуках сирен.

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