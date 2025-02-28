Март в Башкирии начнется по-зимнему

Согласно прогнозам синоптиков, в первый день весны по Башкирии ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег, а также возможен туман, ухудшающий видимость. Ветер будет слабым и переменчивым, дуть со скоростью 0-5 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -11… -16°С, а в некоторых районах и до -21… -26°С. Днем станет немного теплее, но все равно морозно: -3… -8°С. Лишь в горных районах можно рассчитывать на небольшое потепление до +2°С.