Март в Башкирии начнется по-зимнему

Posted 28 февраля, 11:58
Published 28 февраля, 11:58
Modified 28 февраля, 20:50
Updated 28 февраля, 20:50
Согласно прогнозам синоптиков, в первый день весны по Башкирии ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег, а также возможен туман, ухудшающий видимость. Ветер будет слабым и переменчивым, дуть со скоростью 0-5 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -11… -16°С, а в некоторых районах и до -21… -26°С. Днем станет немного теплее, но все равно морозно: -3… -8°С. Лишь в горных районах можно рассчитывать на небольшое потепление до +2°С.
Особое внимание стоит уделить дорожной обстановке. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица, а туман может снизить видимость до 500 метров и менее, что значительно повышает риск ДТП.
В Уфе 1 марта также ожидается переменная облачность и отсутствие существенных осадков. Ночная температура воздуха составит -13… -15°С, а на окраинах города похолодает до -19… -21°С. Днем в столице ожидается -6…-8°С.
Как ранее сообщал Mkset, жителей столицы Республики Башкортостан предупредили об ожидаемых весной звуках сирен.