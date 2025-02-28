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Posted 28 февраля, 05:45

Published 28 февраля, 05:45

Modified 28 февраля, 09:44

Updated 28 февраля, 09:44

Участница группы «Тату» приедет в Уфу

Легендарная «татушка» приедет в Уфу

28 февраля 2025, 05:45
Фото: С официальной страницы Лены Катиной во «ВКонтакте».

Участница группы «Тату» приедет в Уфу

На большую дискотеку в столицу Республики Башкортостан 30 апреля приедет участница легендарной группы «Тату» Лена Катина, сообщают организаторы мероприятия в пятницу, 28 февраля.

Группа «Тату», в состав которой входят Лена Катина и Юля Волкова, до сих пор является самой известной российской группой за рубежом. В первой половине «нулевых» их синглы возглавляли хит-парады во многих странах, в том числе, США, Германии и Великобритании. В конце «нулевых» группа распалась, и девушки начали сольную карьеру.

Лена Катина, как и её экс-напарница Юля Волкова, успешно гастролировали по России и миру, снимались в телевизионных шоу и передачах. Несколько раз девушки кратковременно воссоединялись, но в феврале 2014 года группа после выступления на церемонии открытия Олимпиады в Сочи распалась окончательно.

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У Лены Катины двое детей от двух браков. У Юли Волковой также двое детей, а ещё свыше десяти татуировок.

Кроме «Тату» на вышеобозначенной дискотеке выступят «Стрелки», «На-на», «Отпетые мошенники» и другие звёзды тех времён. Возрастное ограничение мероприятия, согласно данным «Яндекс. Афиша», составляет 12+.

Ранее сообщалось о том, что уфимская художница сделала портрет номинанта на «Оскар» Юры Борисова из необычного материала.

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