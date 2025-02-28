Легендарная «татушка» приедет в Уфу

Группа «Тату», в состав которой входят Лена Катина и Юля Волкова, до сих пор является самой известной российской группой за рубежом. В первой половине «нулевых» их синглы возглавляли хит-парады во многих странах, в том числе, США, Германии и Великобритании. В конце «нулевых» группа распалась, и девушки начали сольную карьеру.