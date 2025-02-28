Легендарная «татушка» приедет в Уфу

Posted 28 февраля, 05:45
Published 28 февраля, 05:45
Modified 28 февраля, 09:44
Updated 28 февраля, 09:44
Группа «Тату», в состав которой входят Лена Катина и Юля Волкова, до сих пор является самой известной российской группой за рубежом. В первой половине «нулевых» их синглы возглавляли хит-парады во многих странах, в том числе, США, Германии и Великобритании. В конце «нулевых» группа распалась, и девушки начали сольную карьеру.
Лена Катина, как и её экс-напарница Юля Волкова, успешно гастролировали по России и миру, снимались в телевизионных шоу и передачах. Несколько раз девушки кратковременно воссоединялись, но в феврале 2014 года группа после выступления на церемонии открытия Олимпиады в Сочи распалась окончательно.
У Лены Катины двое детей от двух браков. У Юли Волковой также двое детей, а ещё свыше десяти татуировок.
Кроме «Тату» на вышеобозначенной дискотеке выступят «Стрелки», «На-на», «Отпетые мошенники» и другие звёзды тех времён. Возрастное ограничение мероприятия, согласно данным «Яндекс. Афиша», составляет 12+.
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