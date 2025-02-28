Камикадзе бегает по Уфе

Posted 28 февраля, 04:43
Published 28 февраля, 04:43
Modified 28 февраля, 09:46
Updated 28 февраля, 09:46
— Уфимские бесстрашные пешеходы, — написал автор поста.
В комментариях люди, мягко говоря, осудили такое поведение пешехода.
— Подстава же чистой воды, шёл-шёл спокойно. Обернулся и увидел, что машина и побежал, не дойдя до светофора три шага, — считает Анастасия Ш.
— Ещё в последнее время часто наблюдаю гениев, которые перебегают дорогу и по крайней правой идут уже пешочком, расслабленные. Чёрт возьми, я еду как раз каждый раз по крайней правой в этот момент! И не то, чтоб на такой скорости, что не затормозить, но почему это у них автоматом предполагается, не понимаю, — написала Екатерина Я.
— Опять эта дурацкая «игра» у них? Поздравляю водителя, прекрасная реакция и внимательность! , — пишет Ника Б.
Ранее сообщалось, как сотрудники поезда предотвратили страшное ДТП с грузовиком, вставшим на железнодорожных путях в Республике Башкортостан.