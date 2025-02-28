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Posted 28 февраля, 04:43

Published 28 февраля, 04:43

Modified 28 февраля, 09:46

Updated 28 февраля, 09:46

В Уфе пешеход бросился под колёса автомобиля

Камикадзе бегает по Уфе

28 февраля 2025, 04:43
Фото: 1MI.

В Уфе пешеход бросился под колёса автомобиля

В столице Республики Башкортостан пешеход бросился под колёса автомобиля, но водитель успел среагировать, и аварии не произошло, следует из поста с видео в группе «БашДТП» в пятницу, 28 февраля.
— Уфимские бесстрашные пешеходы, — написал автор поста.

В комментариях люди, мягко говоря, осудили такое поведение пешехода.

— Подстава же чистой воды, шёл-шёл спокойно. Обернулся и увидел, что машина и побежал, не дойдя до светофора три шага, — считает Анастасия Ш.
— Ещё в последнее время часто наблюдаю гениев, которые перебегают дорогу и по крайней правой идут уже пешочком, расслабленные. Чёрт возьми, я еду как раз каждый раз по крайней правой в этот момент! И не то, чтоб на такой скорости, что не затормозить, но почему это у них автоматом предполагается, не понимаю, — написала Екатерина Я.
— Опять эта дурацкая «игра» у них? Поздравляю водителя, прекрасная реакция и внимательность! , — пишет Ника Б.
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