Камикадзе бегает по Уфе

В Уфе пешеход бросился под колёса автомобиля

В столице Республики Башкортостан пешеход бросился под колёса автомобиля, но водитель успел среагировать, и аварии не произошло, следует из поста с видео в группе «БашДТП» в пятницу, 28 февраля.