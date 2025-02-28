Изменение тарифов на капремонт оценят в Башкирии

Обосновали повышение тарифов растущей инфляцией. Если документ будет принят, тарифы на капремонт повысятся уже 1 мая 2025 года. Например, жильцы домов с шестью и менее этажами платить будут ₽12,5 за «квадрат» (вместо ₽7,46), а владельцы квартир в высотках с большим числом уровней — уже ₽13,2 (вместо ₽8,1).