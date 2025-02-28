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Posted 28 февраля, 17:47

Published 28 февраля, 17:47

Modified 28 февраля, 20:27

Updated 28 февраля, 20:27

В Башкирии повысят сборы на капремонт

Изменение тарифов на капремонт оценят в Башкирии

28 февраля 2025, 17:47
Фото: 1MI.

В Башкирии повысят сборы на капремонт

Власти Башкортостана обсуждают возможность изменения максимального размера взноса на капитальный ремонт, соответствующий проект постановления, подготовленный региональным МинЖКХ, Mkset изучил в пятницу, 28 февраля.

Обосновали повышение тарифов растущей инфляцией. Если документ будет принят, тарифы на капремонт повысятся уже 1 мая 2025 года. Например, жильцы домов с шестью и менее этажами платить будут ₽12,5 за «квадрат» (вместо ₽7,46), а владельцы квартир в высотках с большим числом уровней — уже ₽13,2 (вместо ₽8,1).

Например, ранее взнос за капремонт для жильцов квартиры на 40 квадратных метров в пятиэтажке составил бы ₽298,4. Сейчас бы владельцам недвижимости заплатить пришлось уже ₽500.

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Ранее Mkset рассказывал о том, при каких условиях жителям Республики Башкортостан можно освободиться от необходимости оплачивать капремонт.

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