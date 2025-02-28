Инженеры из Иркутска вошли в число лучших в России

Директор департамента геомоделирования и автоматизации дорожного строительства Андрей Казаков стал лауреатом конкурса по версии «Профессиональные инженеры» в номинации «Транспортное и дорожное строительство». В конкурсе также участвовали главный технолог — начальник отдела главного технолога Глеб Фархутдинов (номинация «Нефтяная и газовая промышленность»), ведущий инженер по технологическому видеонаблюдению Максим Коновальцев (номинация («Интеллектуальные системы и технологии обработки информации (технологии искусственного интеллекта)» и ведущий инженер по автоматизации Вадим Черницкий (номинация «Организация управления научной и инженерной деятельностью»). Они стали победителями первого тура федерального этапа конкурса по версии «Профессиональные инженеры». На конкурс специалисты представили портфолио реализованных в ИНК проектов, список научных работ, достижений. Все представители компании получили сертификаты профессиональных инженеров России и вошли в реестр лучших профессиональных инженеров страны.