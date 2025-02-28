Иномарка и «ГАЗель» разбились в Башкирии: есть пострадавший

Инцидент произошёл в пятницу, 28 февраля, в селе Уразметово в Республике Башкортостан. Как предварительно установили автоинспекторы, Skoda выезжала с обочины, когда столкнулась с попутной «ГАЗелью». От удара иномарка вылетела с дороги. Машина мгновенно оказалась в кювете. К счастью, удар смягчил сугроб. Отечественный микроавтобус же устоял на дороге, но получил значительные повреждения. Судя по табличке на лобовом стекле, микроавтобус работает на междугородних перевозках.