mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 февраля, 17:53

Published 28 февраля, 17:53

Modified 28 февраля, 20:24

Updated 28 февраля, 20:24

В Башкирии в ДТП пострадал водитель «Шкоды»

Иномарка и «ГАЗель» разбились в Башкирии: есть пострадавший

28 февраля 2025, 17:53
Фото: ГАИ РБ.

В Башкирии в ДТП пострадал водитель «Шкоды»

Серьёзная авария случилась в Альшеевском районе Башкортостана, сообщает в пятницу, 28 февраля, ГАИ РБ.

Инцидент произошёл в пятницу, 28 февраля, в селе Уразметово в Республике Башкортостан. Как предварительно установили автоинспекторы, Skoda выезжала с обочины, когда столкнулась с попутной «ГАЗелью». От удара иномарка вылетела с дороги. Машина мгновенно оказалась в кювете. К счастью, удар смягчил сугроб. Отечественный микроавтобус же устоял на дороге, но получил значительные повреждения. Судя по табличке на лобовом стекле, микроавтобус работает на междугородних перевозках.

В результате аварии 39-летний водитель «Шкоды» попал в больницу. Никто из ехавших в «ГАЗели» же не пострадал.

Девять машин столкнулись на федеральной трассе в Башкирии
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о массовом ДТП в Башкирии с участием девяти автомобилей.

Читайте также:
Погоню за педофилом-рецидивистом устроили в УфеЖенщина потеряла палец на отдыхе в БашкирииУфимка едва не потеряла зрение из-за язвы
#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Авария#Башкортостан#ДТП#Дороги#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Республика Башкортостан#Скорость#ГАЗель#Skoda#Уразметово#Болезненные травмы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика