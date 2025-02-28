Губанов рассказал о важности обмена практиками между работодателями

Александра Александрова отметила, что московский рынок труда остается одним из самых масштабных и диверсифицированных в стране и в мире. Она добавила, что он весьма динамично развивается и регулярно требует глубокого анализа и новых решений, чтобы найти и удержать специалистов. Александрова назвала Клуб работодателей Москвы уникальной площадкой для обмена опытом, на которой ведущие компании столицы будут вместе искать эффективные ответы на вызовы рынка, обмениваться лучшими практиками в HR и реализации проектов повышения производительности труда. Первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы отметила, что столичное правительство заинтересовано в подобных инициативах, так как властям важно понимать, что происходит в бизнесе, и предлагать для москвичей и компаний масштабные городские сервисы для профессиональной самореализации и программы поддержки рынка труда при решении задач прогнозируемого дефицита кадров. Среди эффективных решений она назвала реализацию коротких программ обучения для взрослых и профориентацию для девятиклассников.