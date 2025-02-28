Губанов рассказал о важности обмена практиками между работодателями

Posted 28 февраля, 06:29
Published 28 февраля, 06:29
Modified 28 февраля, 06:31
Updated 28 февраля, 06:31
На встрече собрались более 100 руководителей уровня HR-директоров и генеральных директоров, для которых она стала платформой для обмена опытом, обсуждения актуальных вызовов рынка труда и совместного поиска решений в условиях дефицита кадров.
Открыла мероприятие презентация планов Клуба на текущий год. В рамках презентации первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Александра Александрова и директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов рассказали о ключевых инициативах, запланированных для участников сообщества. Одним из основных принципов Клуба стала ориентация на практические кейсы и HR-решения, которые помогают работодателям адаптироваться к изменениям рынка труда.
Александра Александрова отметила, что московский рынок труда остается одним из самых масштабных и диверсифицированных в стране и в мире. Она добавила, что он весьма динамично развивается и регулярно требует глубокого анализа и новых решений, чтобы найти и удержать специалистов. Александрова назвала Клуб работодателей Москвы уникальной площадкой для обмена опытом, на которой ведущие компании столицы будут вместе искать эффективные ответы на вызовы рынка, обмениваться лучшими практиками в HR и реализации проектов повышения производительности труда. Первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы отметила, что столичное правительство заинтересовано в подобных инициативах, так как властям важно понимать, что происходит в бизнесе, и предлагать для москвичей и компаний масштабные городские сервисы для профессиональной самореализации и программы поддержки рынка труда при решении задач прогнозируемого дефицита кадров. Среди эффективных решений она назвала реализацию коротких программ обучения для взрослых и профориентацию для девятиклассников.
Роман Губанов рассказал, что сейчас рынок труда претерпевает значительные изменения и последние несколько лет находится в состоянии дефицита. В подобной ситуации компании основное внимание уделяют решению проблем «внутри», однако, по его словам, пришло время привлекать внешние силы. Он подчеркнул, что цель Клуба работодателей — обмен экспертизой и поиск новых решений для подбора лучших кадров. Клуб планирует проводить воркшопы и привлекать лидеров индустрии к обсуждению ситуации на рынке труда. Губанов добавил, что в дальнейшем планируется расширение клуба и создание комитетов по ключевым отраслям. В качестве внешнего провайдера клуб будет собирать и анализировать актуальные данные по ключевым метрикам, что поможет работодателям выработать эффективные методологии подбора кадров.
Ведущие специалисты обсудили тренды рынка труда, вызовы, с которыми сталкиваются компании и успешные HR-стратегии в рамках панельной дискуссии «Москва карьерная: инструменты для успешного найма и удержания сотрудников». Модератором дискуссии стала Анастасия Мануйлова, обозреватель издания «Коммерсантъ». В обсуждении участвовали: Александра Александрова, первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы; Юлия Савкина, директор департамента по подбору персонала в торговой сети «Магнит», Павел Ковалев, заместитель начальника Московского метрополитена по управлению персоналом; Мария Галан, управляющий партнер холдинга Vasilchuki Restaurant; Алексей Чунтомов, директор по управлению персоналом в ОЭК.
Эксперты также обсудили основные тенденции в подборе и удержании специалистов, влияние на рынок труда цифровизации и демографических факторов, а также новые способы привлечения сотрудников. Важное место в дискуссии заняло обсуждение потребностей бизнеса в формировании кадрового резерва и развитии HR-стратегий в условиях растущей конкуренции за талантливых специалистов.
Начало работы Клуба работодателей Москвы стало продолжением стратегического партнерства «Авито Работы» и центра «Профессии будущего», которое было заключено на ПМЭФ в 2024 году. Это стало ещё одним шагом к развитию московской кадровой инфраструктуры, где работодатели смогут объединить усилия для повышения качества найма, удержания сотрудников и внедрения передовых HR-практик.