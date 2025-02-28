Этой ночью жизнь перестанет быть прежней в Башкирии

Posted 28 февраля, 17:39
Published 28 февраля, 17:39
Modified 28 февраля, 20:31
Updated 28 февраля, 20:31
Ограничения касаются так называемых «наливаек» — магазинов, реализующих спиртное по ночам вопреки запретам. Обходить их таким продавцам получаются благодаря тому, что те формально числятся как заведения общепита.
Теперь эта лазейка будет убрана. Отныне подобные заведения общепита не смогут торговать спиртным с 23:00 до 08:00, если они находятся в жилых домах или на территориях, прилегающим к жилой застройке.
Ранее Mkset сообщал о том, что уфимцы стали тратить больше денег на рестораны и развлечения. Так, за одно посещение предприятия общественного питания семье из четырех человек придется выложить почти половину регионального прожиточного минимума.