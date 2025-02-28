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Posted 28 февраля, 17:39

Published 28 февраля, 17:39

Modified 28 февраля, 20:31

Updated 28 февраля, 20:31

В Башкирии начал действовать запрет «наливаек»

Этой ночью жизнь перестанет быть прежней в Башкирии

28 февраля 2025, 17:39
Фото: 1MI.

В Башкирии начал действовать запрет «наливаек»

В Башкортостане с 1 марта 2025 года начинает действовать запрет на ночную реализацию алкоголя для некоторых заведений.

Ограничения касаются так называемых «наливаек» — магазинов, реализующих спиртное по ночам вопреки запретам. Обходить их таким продавцам получаются благодаря тому, что те формально числятся как заведения общепита.

Теперь эта лазейка будет убрана. Отныне подобные заведения общепита не смогут торговать спиртным с 23:00 до 08:00, если они находятся в жилых домах или на территориях, прилегающим к жилой застройке.

Уфимцы оставляют в ресторанах немыслимые суммы
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Ранее Mkset сообщал о том, что уфимцы стали тратить больше денег на рестораны и развлечения. Так, за одно посещение предприятия общественного питания семье из четырех человек придется выложить почти половину регионального прожиточного минимума.

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