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Posted 28 февраля, 12:28

Published 28 февраля, 12:28

Modified 28 февраля, 20:45

Updated 28 февраля, 20:45

Бастрыкин вмешается в уфимское «дело кадетов»

Драка уфимских кадетов дошла до Москвы

28 февраля 2025, 12:28
Фото: 1MI.

Бастрыкин вмешается в уфимское «дело кадетов»

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль «дело кадетов» в столице Башкирии, стало известно Mkset в пятницу, 28 февраля.

Напомним, в ноябре 2024 года разгорелся скандал из-за потасовки с участием около сотни воспитанников уфимского кадетского корпуса. Двух человек арестовали и поместили в СИЗО. Позже стало известно, что в конфликте столкнулись ученики десятого и одиннадцатого классов. Кто именно спровоцировал мордобой — стало предметом споров.

Родители арестованных детей записали видеообращение к властям и заявили о давлении на подростков, чтобы те подписались под всеми обвинениями.

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Теперь, после публикаций в СМИ, делом заинтересовался глава ведомства. У местного управления СК потребовали отчитаться о ходе расследования.

Mkset побеседовал с уфимским юристом Виталием Буркиным. Правозащитник после вмешательства Бастрыкина считает, что теперь появился куда больший шанс того, что дело обернётся положительно для его фигурантов.

— Когда мне поступили для изучения материалы дела и я пообщался с участниками дела, я понял, что всё указывает на явный беспредел. Мера пресечения также была избрана необоснованно. Есть и другие факты, которые указывают на злоупотребления должностными полномочиями. Давят на свидетелей. Давят на обвиняемых. Вот вчера, например, к публичной общественности обратился родной брат одного из подростков. Мужчина откровенно заявил, что его уговорили пойти в изолятор, чтобы он уговорил братишку признать вину. Благодаря тому, что общественность узнала об этом деле, Бастрыкин взял его на контроль. Посмотрим, что будет. Я думаю, что дело должны изымать из производства, — считает Буркин.
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