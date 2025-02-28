Драка уфимских кадетов дошла до Москвы

Напомним, в ноябре 2024 года разгорелся скандал из-за потасовки с участием около сотни воспитанников уфимского кадетского корпуса. Двух человек арестовали и поместили в СИЗО. Позже стало известно, что в конфликте столкнулись ученики десятого и одиннадцатого классов. Кто именно спровоцировал мордобой — стало предметом споров.