mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 февраля, 05:28

Published 28 февраля, 05:28

Modified 28 февраля, 09:45

Updated 28 февраля, 09:45

Массовая авария произошла на федеральной трассе в Башкирии

Девять машин столкнулись на федеральной трассе в Башкирии

28 февраля 2025, 05:28
Фото: МЧС по Башкирии.

Массовая авария произошла на федеральной трассе в Башкирии

Массовое ДТП на трассе Уфа-Оренбург произошло в Мелеузовском районе, сообщает Госавтоинспекция по РБ в пятницу, 28 февраля.

Авария случилась на 158 километре трассы возле деревни Рамадановка. Здесь столкнулись сразу девять автомобилей.

По предварительным данным, пострадали два человека. Погибших нет. На месте аварии организовано реверсивное движение по одной полосе.

Видео: МЧС по Башкирии.

Отмечается, что на указанном участке трассы сейчас наблюдается туман. Возможно, он и стал причиной дорожно-транспортного происшествия.

Ранее сообщалось о пешеходе в столице Республики Башкортостан, который бросился под колёса проезжавшего мимо автомобиля. В комментариях люди осудили его поведение и рассказали о подобных случаях. Некоторые посчитали это «подставой».

Читайте также:
Понты на дорогой иномарке закончились в полицииУфимец «подарил» свой «Порш» городуБашкирская природа покалечила туристку
#Дмитрий Саламатин#Общество#Происшествия#Видео#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Госавтоинспекция#Автомобили#Белебей#Мелеуз#Янаул#Туман#Мелеузовский район#Массовое ДТП#Республика Башкортостан#Пострадавшие#Дорожно-транспортное происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика