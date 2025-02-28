Девять машин столкнулись на федеральной трассе в Башкирии

Posted 28 февраля, 05:28
Published 28 февраля, 05:28
Modified 28 февраля, 09:45
Updated 28 февраля, 09:45
Авария случилась на 158 километре трассы возле деревни Рамадановка. Здесь столкнулись сразу девять автомобилей.
По предварительным данным, пострадали два человека. Погибших нет. На месте аварии организовано реверсивное движение по одной полосе.
Отмечается, что на указанном участке трассы сейчас наблюдается туман. Возможно, он и стал причиной дорожно-транспортного происшествия.
Ранее сообщалось о пешеходе в столице Республики Башкортостан, который бросился под колёса проезжавшего мимо автомобиля. В комментариях люди осудили его поведение и рассказали о подобных случаях. Некоторые посчитали это «подставой».