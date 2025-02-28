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Posted 27 февраля, 22:16

Published 27 февраля, 22:16

Modified 27 февраля, 22:18

Updated 27 февраля, 22:18

Соцфонд Башкирии изменил условия назначения льгот

Детские пособия изменили в Башкирии

27 февраля 2025, 22:16
Фото: 1MI.

Соцфонд Башкирии изменил условия назначения льгот

В Башкирии в 2025 году начали действовать новые правила назначения льгот, разбираем изменения в пятницу, 28 февраля.

Нововведения касаются единого пособия на детей (0–17 лет) и для беременных женщин. Теперь:

  • Сроки выплат на детей можно «синхронизировать», подав заявление на всех детей сразу;
  • Пособие на новорожденного будет назначаться автоматически, если на предыдущего ребенка уже оформлено пособие;
  • Минимальный доход трудоспособного члена семьи (от 18 лет) должен составлять не менее 4 МРОТ (₽89'760) за 12 месяцев, но возможны исключения по уважительным причинам.
Жителей Башкирии лишают пособий
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Ранее Mkset рассказывал о том, кого в Башкирии могут лишить пособия по безработице.

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