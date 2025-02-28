Детей Башкирии защитили от смены пола

Posted 28 февраля, 07:00
Published 28 февраля, 07:00
Modified 28 февраля, 09:26
Updated 28 февраля, 09:26
В марте 2025 года депутаты Государственного Собрания рассмотрят законопроект, который внесет изменения в Семейный кодекс РБ. Суть поправок проста: граждане стран, где разрешена смена пола, а также лица, постоянно проживающие в этих странах, не смогут усыновлять малышей, быть опекунами или попечителями детей из Башкирии. Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев объяснил эту инициативу заботой о безопасности и соблюдении прав детей. По его словам, при передаче ребенка в приемную семью важно быть уверенным, что он будет расти в здоровой и гармоничной среде.
— Гендерные эксперименты, разрешенные на государственном уровне, могут плохо сказаться на психоэмоциональном состоянии ребенка и повлиять на его самоидентичность. Дети должны расти в гармонии с традиционными семейными ценностями, это обязательное условие их благополучного развития, — сказал Константин Толкачев.
Как ранее сообщал Mkset, количество браков в Башкирии сократилось на 10,3%, а рождаемость упала на 7,2%.