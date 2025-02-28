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Posted 28 февраля, 07:00

Published 28 февраля, 07:00

Modified 28 февраля, 09:26

Updated 28 февраля, 09:26

Детей Башкирии защитили от смены пола

Детей Башкирии защитили от смены пола

28 февраля 2025, 07:00
Фото: 1MI.
В регионе решили защитить детей от влияния стран, где разрешена смена пола, запретив гражданам таких государств усыновлять детей из Башкирии, сообщает в пятницу, 28 февраля, Госсобрание-Курултай РБ.

В марте 2025 года депутаты Государственного Собрания рассмотрят законопроект, который внесет изменения в Семейный кодекс РБ. Суть поправок проста: граждане стран, где разрешена смена пола, а также лица, постоянно проживающие в этих странах, не смогут усыновлять малышей, быть опекунами или попечителями детей из Башкирии. Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев объяснил эту инициативу заботой о безопасности и соблюдении прав детей. По его словам, при передаче ребенка в приемную семью важно быть уверенным, что он будет расти в здоровой и гармоничной среде.

— Гендерные эксперименты, разрешенные на государственном уровне, могут плохо сказаться на психоэмоциональном состоянии ребенка и повлиять на его самоидентичность. Дети должны расти в гармонии с традиционными семейными ценностями, это обязательное условие их благополучного развития, — сказал Константин Толкачев.
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Как ранее сообщал Mkset, количество браков в Башкирии сократилось на 10,3%, а рождаемость упала на 7,2%.

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