Детей Башкирии защитили от смены пола

В марте 2025 года депутаты Государственного Собрания рассмотрят законопроект, который внесет изменения в Семейный кодекс РБ. Суть поправок проста: граждане стран, где разрешена смена пола, а также лица, постоянно проживающие в этих странах, не смогут усыновлять малышей, быть опекунами или попечителями детей из Башкирии. Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев объяснил эту инициативу заботой о безопасности и соблюдении прав детей. По его словам, при передаче ребенка в приемную семью важно быть уверенным, что он будет расти в здоровой и гармоничной среде.