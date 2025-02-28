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Posted 28 февраля, 03:35

Published 28 февраля, 03:35

Modified 28 февраля, 03:35

Updated 28 февраля, 03:35

Эксперты: некоторые витамины и БАДЫ провоцируют рак

Что приводит к раку: опасные витамины и БАДы — мнение экспертов

28 февраля 2025, 03:35
Фото: 1MI. Эксперты: некоторые витамины и БАДЫ провоцируют рак
Некоторые витамины и БАДы повышают риски развития рака. Но только в определенных случаях. Узнали у экспертов, какие витамины и пищевые добавки могут привести к онкологии и почему.

О связи между приемом витаминов и БАДов и развитием рака рассказали эксперты:

  • Евгений Покушалов — врач-эксперт биотехнологической компании SOLOWAYS, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук.
  • Елизавета Скородумова — кандидат медицинских наук, кардиолог кардиохирургического отделения, младший научный сотрудник отдела неотложной кардиологии и ревматологии, доцент учебного центра ГБУ «НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе».
Переизбыток витаминов может быть опасен
Переизбыток витаминов может быть опасен. Фото: 1MI

Витамин А и рак лёгких

Витамин А стимулирует обновление кожных покровов, полезен для зрения и репродуктивной функции, обладает антиоксидантными свойствами.

Но, предупреждает Елизавета Скородумова, витамин А — жирорастворимый витамин, который в высоких дозах токсичен. Переизбыток витамина А может привести:

  • к выкидышам;
  • к ухудшению зрения;
  • провоцирует процесс разрушения костей и повышает риск переломов
  • вызывает головокружение и сухость глаз, боль в суставах.

Чаще всего выпускаются БАДы с производной формой витамина А — бета-каротином. Однако, как объясняет Елизавета Скородумова, использование бета-каротина в качестве профилактического средства против рака, согласно некоторым исследованиям, может приводить к увеличению риска развития рака лёгких у курильщиков.

«В действительности, человеческий организм характеризуется значительно большей сложностью. К примеру, ретиноиды (форма витамина А) применяются в терапии острого промиелоцитарного лейкоза. Однако, использование бета-каротина в качестве профилактического средства против рака, согласно некоторым исследованиям, может приводить к увеличению риска развития рака лёгких у курильщиков», — отметила Елизавета Скородумова.
Врач-кардиолог в НИИ Скорой помощи им. И. И. Джанелидзе Елизавета Скородумова
Врач-кардиолог в НИИ Скорой помощи им. И. И. Джанелидзе Елизавета Скородумова. Фото: t.me/pensapresto

В подтверждение этому Евгений Покушалов приводит данные исследований:

«По последним данным ретроспективного анализа, опубликованного в 2021 году в журнале American Journal of Clinical Nutrition, у заядлых курильщиков, употреблявших высокодозированный бета-каротин более трёх лет подряд, вероятность обнаружить рак лёгкого достигала 1,3-кратного увеличения по сравнению с контрольной группой».
Доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Покушалов Евгений
Доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Покушалов Евгений. Фото: sbras.ru

Витамин Е и рак простаты

Один из самых популярных в России БАДов — витамин красоты Е. Он улучшает состояние кожи, борется со старением, препятствует развитию онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако, последние исследования доказали связь между приемом БАДов с витамином Е и развитием рака простаты, рассказывает Евгений Покушалов:

«В 2011–2014 годах были подведены итоги масштабного исследования SELECT (Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial), где участвовало свыше 35 000 мужчин из США, Канады и Пуэрто-Рико. Среди мужчин, принимавших только витамин Е, показатель заболеваемости раком простаты оказался выше на 17%, чем в плацебо-группе. Дальнейший метаанализ, опубликованный в 2022 году в журнале JAMA Oncology, подтвердил, что применение высокодозированных добавок витамина Е в течение длительного времени ассоциируется с увеличением риска агрессивной формы рака простаты».

А еще при бесконтрольном приеме БАДов с витамином Е сильно рискуют пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Обычно им назначаются сильнодействующие лекарства, препятствующие внутреннему кровотечению. Такие препараты несовместимы с витамином Е. При одновременном приеме этих лекарств и БАДов может возникнуть кровотечение и развиться геморрагический инсульт.

Один из самых популярных в России БАДов — витамин красоты Е
Один из самых популярных в России БАДов — витамин красоты Е. Фото: 1MI

Витамин В9 и предопухолевые очаги

Предварительные исследования, проведённые доктором Тим Байерсом из онкологического центра Колорадского университета (University of Colorado Cancer Center), демонстрируют противоречивые результаты относительно влияния фолиевой кислоты на онкологические заболевания, рассказывает Елизавета Скородумова.

В одних случаях отмечался отрицательный эффект от фолиевой кислоты — повышенные количества витамина В9 у людей с полипами прямой кишки повышали риск развития рака прямой кишки. При этом, ранее отмечался и положительный терапевтический эффект потребления витамина В9 при раке — фолиевая кислота помогала снизить число полипов.

«Критически важно учитывать потенциальное взаимодействие высоких доз фолиевой кислоты с метотрексатом и другими химиотерапевтическими препаратами», — дополнила Елизавета Скородумова.

Проблема именно в избыточном приеме БАДов с фолиевой кислотой, считает Евгений Покушалов:

«Фолиевая кислота ускоряет деление клеток и синтез ДНК. Если в организме уже есть микроскопические предопухолевые очаги, высокие дозы B9 могут способствовать их более быстрому росту. Причём это не отменяет того факта, что умеренное потребление фолатов из пищи (зелень, бобовые, орехи) крайне важно для профилактики тех же раковых процессов».
Влияния витамин В9 (фолиевой кислоты) на онкологические заболевания демонстрируют противоречивые результаты
Влияния витамин В9 (фолиевой кислоты) на онкологические заболевания демонстрируют противоречивые результаты. Фото: freepik.com

Антиоксиданты, провоцирующие рак

Долгое время считалось, что антиоксиданты, в число которых входят витамины С, Е, полифенолы, каротиноиды — однозначное благо. Они действительно могут защищать клетки от окислительного стресса и препятствовать раку, объясняет Евгений Покушалов.

Однако в больших дозах, чаще всего в форме БАДов, антиоксиданты способны нарушать естественный баланс сигнальных путей клетки, превращаясь в прооксиданты:

«В исследовании 2022 года, опубликованном в Cancer Research, на модельных системах (клеточные культуры злокачественных опухолей кожи) показано, что высокие концентрации антиоксидантов ускоряли рост уже имеющихся раковых клеток на 15–20% по сравнению с контрольными условиями», — рассказал эксперт.

Данные исследования о рисках неконтролируемого приема антиоксидантов для онкологических пациентов также приводит Елизавета Скородумова:

«В 2019 году были опубликованы результаты исследования, охватившего 1134 пациента, согласно которым приём антиоксидантов (включая витамины A, C и E) до и после химиотерапии повышал риск рецидива на 41%, а смертность — на 40%. Кроме того, приём витамина B12 до и во время лечения ассоциировался с 83%-ным ростом частоты рецидивов и удвоением смертности, а употребление препаратов железа увеличивало риск рецидива на 91%».

При этом, по словам Евгения Покушалова, в зоне риска находятся:

  • Люди, у которых в организме уже есть «спящие» опухолевые клетки (предраковые изменения, доброкачественные новообразования, хронические воспаления).
  • Курильщики и пациенты с другими вредными привычками, усугубляющими окислительные процессы.
Исследования показывают, что прием антиоксидантов до и после химиотерапии повышает риск рецидива на 41%
Исследования показывают, что прием антиоксидантов до и после химиотерапии повышает риск рецидива на 41%. Фото: freepik.com

Омега-3 и рак предстательной железы

Большинство исследований отмечают положительное влияние Омега-3 жирных кислот на организм человека. Они улучшают мозговую деятельность и работу сердечно-сосудистой системы, а при онкологии снижают общий уровень воспалительных процессов.

Однако, некоторые исследования показывают противоположный результат:

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«Например, в публикации в Journal of the National Cancer Institute, 2020, сказано, что у мужчин с повышенной концентрацией Омега-3 в плазме крови (особенно эйкозапентаеновой (EPA) и докозагексаеновой (DHA) кислот) может наблюдаться на 10–15% более высокий риск агрессивного рака простаты», — рассказывает Евгений Покушалов.

По мнению эксперта, такие противоречивые данные могут быть связаны с несколькими факторами:

  1. Во-первых, разнородность изучаемых групп: разный возраст, различные дозировки, влияние других факторов — курения, алкоголя, наследственная предрасположенность, особенности питания, сопутствующие болезни.
  2. Во-вторых, разные варианты БАДов с Омегой-3: растительные препараты (например, льняное семя) усваиваются иначе, чем БАДы из рыбы или капсул.
Исследования: у мужчин с повышенной концентрацией Омега-3 наблюдается высокий риск агрессивного рака простаты
Исследования: у мужчин с повышенной концентрацией Омега-3 наблюдается высокий риск агрессивного рака простаты. Фото: freepik.com

Как снизить риски рака при приеме витаминов и БАДов

Современные научные исследования показывают, что бездумный прием некоторых витаминов и БАДов (особенно в высоких дозах) может не только не защитить от рака, но и — в отдельных случаях — увеличить риск его возникновения.

Неконтролируемое потребление БАДов при лечении онкологии чаще всего больше вредит, чем помогает. Об этом говорят исследования ученых, опубликованные в «American Cancer Society». БАДы могут снижать эффективность лечения рака и усиливать риск развития побочных эффектов. Но самое страшное — пациенты часто склонны заменять БАДами предложенные методы лечения рака.

При этом полностью отказываться от витаминов тоже неверно: многие из них жизненно необходимы для нормального функционирования организма и защищают от ряда патологий, когда их уровень находится в пределах нормы, считает Евгений Покушалов.

Эксперт дал рекомендации, как снизить риски от БАДов и витаминов:

  • Пересмотрите подход к приему БАДов и витаминов. Не принимайте высокие дозы «на всякий случай», особенно при уже диагностированном раке. Рекомендации из серии «больше — лучше» давно не соответствуют современным научным данным.
  • Учтите индивидуальные особенности. Генетическая предрасположенность, обмен веществ, образ жизни (курение, алкоголь, сон, физическая активность) — всё это влияет на то, как организм усваивает и метаболизирует витамины и БАДы.
  • Контролируйте качество БАДов. При покупке обращайте внимание на то, есть ли у продукта независимые сертификаты, клинические испытания или хотя бы документальное подтверждение безопасности. Следите за страной производства и составом.
  • Периодически проверяйте статус витаминов и микроэлементов. Сдавайте анализы крови (по назначению врача), чтобы видеть картину уровней витаминов в организме. Такие регулярные тесты важны, чтобы вовремя скорректировать дозы или перестать принимать ненужные добавки.
  • Уделяйте внимание образу жизни в целом. Витамины и БАДы не могут заменить здоровый сон, сбалансированное питание, отказ от курения и алкоголя, а также регулярные физические нагрузки. При этом именно сочетание здоровых привычек и грамотно подобранных нутриентов даёт выраженный профилактический эффект.
Неконтролируемое потребление БАДов при лечении онкологии чаще всего больше вредит, чем помогает
Неконтролируемое потребление БАДов при лечении онкологии чаще всего больше вредит, чем помогает. Фото: freepik.com
«В итоге, если вы действительно хотите достичь эффективной профилактики болезней, в том числе рака, и при этом не оказаться заложником „универсальных“ схем, лучше обратиться к надёжному специалисту, который объединит в своей работе все доступные на сегодня инструменты доказательной медицины. Правильно подобранные витамины и БАДы в сочетании с грамотным образом жизни становятся инвестицией в здоровье — без опасных побочных эффектов», — резюмирует Евгений Покушалов.
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