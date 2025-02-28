Что приводит к раку: опасные витамины и БАДы — мнение экспертов

А еще при бесконтрольном приеме БАДов с витамином Е сильно рискуют пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Обычно им назначаются сильнодействующие лекарства, препятствующие внутреннему кровотечению. Такие препараты несовместимы с витамином Е. При одновременном приеме этих лекарств и БАДов может возникнуть кровотечение и развиться геморрагический инсульт.