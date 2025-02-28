Что приводит к раку: опасные витамины и БАДы — мнение экспертов

Posted 28 февраля, 03:35
Published 28 февраля, 03:35
Modified 28 февраля, 03:35
Updated 28 февраля, 03:35
О связи между приемом витаминов и БАДов и развитием рака рассказали эксперты:
Витамин А стимулирует обновление кожных покровов, полезен для зрения и репродуктивной функции, обладает антиоксидантными свойствами.
Но, предупреждает Елизавета Скородумова, витамин А — жирорастворимый витамин, который в высоких дозах токсичен. Переизбыток витамина А может привести:
Чаще всего выпускаются БАДы с производной формой витамина А — бета-каротином. Однако, как объясняет Елизавета Скородумова, использование бета-каротина в качестве профилактического средства против рака, согласно некоторым исследованиям, может приводить к увеличению риска развития рака лёгких у курильщиков.
«В действительности, человеческий организм характеризуется значительно большей сложностью. К примеру, ретиноиды (форма витамина А) применяются в терапии острого промиелоцитарного лейкоза. Однако, использование бета-каротина в качестве профилактического средства против рака, согласно некоторым исследованиям, может приводить к увеличению риска развития рака лёгких у курильщиков», — отметила Елизавета Скородумова.
В подтверждение этому Евгений Покушалов приводит данные исследований:
«По последним данным ретроспективного анализа, опубликованного в 2021 году в журнале American Journal of Clinical Nutrition, у заядлых курильщиков, употреблявших высокодозированный бета-каротин более трёх лет подряд, вероятность обнаружить рак лёгкого достигала 1,3-кратного увеличения по сравнению с контрольной группой».
Один из самых популярных в России БАДов — витамин красоты Е. Он улучшает состояние кожи, борется со старением, препятствует развитию онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.
Однако, последние исследования доказали связь между приемом БАДов с витамином Е и развитием рака простаты, рассказывает Евгений Покушалов:
«В 2011–2014 годах были подведены итоги масштабного исследования SELECT (Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial), где участвовало свыше 35 000 мужчин из США, Канады и Пуэрто-Рико. Среди мужчин, принимавших только витамин Е, показатель заболеваемости раком простаты оказался выше на 17%, чем в плацебо-группе. Дальнейший метаанализ, опубликованный в 2022 году в журнале JAMA Oncology, подтвердил, что применение высокодозированных добавок витамина Е в течение длительного времени ассоциируется с увеличением риска агрессивной формы рака простаты».
А еще при бесконтрольном приеме БАДов с витамином Е сильно рискуют пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Обычно им назначаются сильнодействующие лекарства, препятствующие внутреннему кровотечению. Такие препараты несовместимы с витамином Е. При одновременном приеме этих лекарств и БАДов может возникнуть кровотечение и развиться геморрагический инсульт.
Предварительные исследования, проведённые доктором Тим Байерсом из онкологического центра Колорадского университета (University of Colorado Cancer Center), демонстрируют противоречивые результаты относительно влияния фолиевой кислоты на онкологические заболевания, рассказывает Елизавета Скородумова.
В одних случаях отмечался отрицательный эффект от фолиевой кислоты — повышенные количества витамина В9 у людей с полипами прямой кишки повышали риск развития рака прямой кишки. При этом, ранее отмечался и положительный терапевтический эффект потребления витамина В9 при раке — фолиевая кислота помогала снизить число полипов.
«Критически важно учитывать потенциальное взаимодействие высоких доз фолиевой кислоты с метотрексатом и другими химиотерапевтическими препаратами», — дополнила Елизавета Скородумова.
Проблема именно в избыточном приеме БАДов с фолиевой кислотой, считает Евгений Покушалов:
«Фолиевая кислота ускоряет деление клеток и синтез ДНК. Если в организме уже есть микроскопические предопухолевые очаги, высокие дозы B9 могут способствовать их более быстрому росту. Причём это не отменяет того факта, что умеренное потребление фолатов из пищи (зелень, бобовые, орехи) крайне важно для профилактики тех же раковых процессов».
Долгое время считалось, что антиоксиданты, в число которых входят витамины С, Е, полифенолы, каротиноиды — однозначное благо. Они действительно могут защищать клетки от окислительного стресса и препятствовать раку, объясняет Евгений Покушалов.
Однако в больших дозах, чаще всего в форме БАДов, антиоксиданты способны нарушать естественный баланс сигнальных путей клетки, превращаясь в прооксиданты:
«В исследовании 2022 года, опубликованном в Cancer Research, на модельных системах (клеточные культуры злокачественных опухолей кожи) показано, что высокие концентрации антиоксидантов ускоряли рост уже имеющихся раковых клеток на 15–20% по сравнению с контрольными условиями», — рассказал эксперт.
Данные исследования о рисках неконтролируемого приема антиоксидантов для онкологических пациентов также приводит Елизавета Скородумова:
«В 2019 году были опубликованы результаты исследования, охватившего 1134 пациента, согласно которым приём антиоксидантов (включая витамины A, C и E) до и после химиотерапии повышал риск рецидива на 41%, а смертность — на 40%. Кроме того, приём витамина B12 до и во время лечения ассоциировался с 83%-ным ростом частоты рецидивов и удвоением смертности, а употребление препаратов железа увеличивало риск рецидива на 91%».
При этом, по словам Евгения Покушалова, в зоне риска находятся:
Большинство исследований отмечают положительное влияние Омега-3 жирных кислот на организм человека. Они улучшают мозговую деятельность и работу сердечно-сосудистой системы, а при онкологии снижают общий уровень воспалительных процессов.
Однако, некоторые исследования показывают противоположный результат:
«Например, в публикации в Journal of the National Cancer Institute, 2020, сказано, что у мужчин с повышенной концентрацией Омега-3 в плазме крови (особенно эйкозапентаеновой (EPA) и докозагексаеновой (DHA) кислот) может наблюдаться на 10–15% более высокий риск агрессивного рака простаты», — рассказывает Евгений Покушалов.
По мнению эксперта, такие противоречивые данные могут быть связаны с несколькими факторами:
Современные научные исследования показывают, что бездумный прием некоторых витаминов и БАДов (особенно в высоких дозах) может не только не защитить от рака, но и — в отдельных случаях — увеличить риск его возникновения.
Неконтролируемое потребление БАДов при лечении онкологии чаще всего больше вредит, чем помогает. Об этом говорят исследования ученых, опубликованные в «American Cancer Society». БАДы могут снижать эффективность лечения рака и усиливать риск развития побочных эффектов. Но самое страшное — пациенты часто склонны заменять БАДами предложенные методы лечения рака.
При этом полностью отказываться от витаминов тоже неверно: многие из них жизненно необходимы для нормального функционирования организма и защищают от ряда патологий, когда их уровень находится в пределах нормы, считает Евгений Покушалов.
Эксперт дал рекомендации, как снизить риски от БАДов и витаминов:
«В итоге, если вы действительно хотите достичь эффективной профилактики болезней, в том числе рака, и при этом не оказаться заложником „универсальных“ схем, лучше обратиться к надёжному специалисту, который объединит в своей работе все доступные на сегодня инструменты доказательной медицины. Правильно подобранные витамины и БАДы в сочетании с грамотным образом жизни становятся инвестицией в здоровье — без опасных побочных эффектов», — резюмирует Евгений Покушалов.