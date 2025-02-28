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Posted 28 февраля, 11:08

Published 28 февраля, 11:08

Modified 28 февраля, 11:10

Updated 28 февраля, 11:10

Что может избавить от плесени: найдено растение, которое борется с грибком

Что может избавить от плесени: найдено растение, которое борется с грибком

28 февраля 2025, 11:08
Фото: pxhere. Что может избавить от плесени: найдено растение, которое борется с грибком
Вы удивитесь, но одно простое растение способно не только оживить интерьер, но и помочь избавиться от плесени в самых проблемных зонах вашего дома. Как ему это удаётся?

С проблемой плесени сталкиваются многие владельцы домов и квартир. Она возникает в условиях повышенной влажности, особенно в кухнях и ванных комнатах, и не только портит внешний вид, но и может негативно влиять на здоровье. Однако есть простой и природный способ бороться с этой неприятностью, добавив в интерьер английский плющ.

Чем же так примечательно это растение?

Английский плющ — это ампельное растение с сочными зелеными листьями, которое прекрасно вписывается в интерьер дома. Его можно подвесить над раковиной, у окна или разместить на полке. Листья плюща не только радуют глаз, но и обладают уникальными свойствами, которые делают это растение одним из лучших природных фильтров воздуха.

— Английский плющ — это не только украшение для дома, но и эффективное средство для улучшения качества воздуха. Он помогает снижать уровень загрязняющих веществ, таких как формальдегид и плесень, — объясняет Радек Бабичек, эксперт по растениям.

Как английский плющ помогает бороться с плесенью

Одной из главных причин появления плесени является избыточная влага в воздухе. Английский плющ помогает справляться с этой проблемой благодаря своей способности впитывать влагу и очищать воздух.

Растение эффективно борется с микрочастицами, которые способствуют образованию плесени, и способствует созданию более здоровой атмосферы в помещении. Это особенно полезно в местах с высокой влажностью, таких как зоны вокруг раковин, ванных комнат и кухонь.

Помимо этого, английский плющ поглощает токсины из воздуха, включая формальдегид и бензол — вещества, которые выделяются при использовании газовых плит, табачного дыма и некоторых бытовых средств.

Как английский плющ помогает бороться с плесенью
Как английский плющ помогает бороться с плесенью. Фото: pxhere

Уход за английским плющом

Английский плющ отличается своей неприхотливостью. Ему требуется умеренный полив и непрямой солнечный свет. Растение отлично себя чувствует как в горшках, так и в подвесных кашпо.

Однако важно помнить, что плющ является токсичным для домашних животных. Если в доме есть кошки или собаки, его нужно размещать в недоступных для них местах.

Простота и доступность

Привлекательная внешность и полезные свойства делают английский плющ универсальным выбором для любого интерьера. Это доступное по цене растение, которое можно найти практически в любом магазине садовых товаров.

— Английский плющ прекрасно справляется с задачей очистки воздуха и помогает создать в доме комфортную и здоровую атмосферу. При этом он не требует особого ухода, что делает его идеальным для занятых людей, — добавляет эксперт.
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