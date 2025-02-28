Что может избавить от плесени: найдено растение, которое борется с грибком

С проблемой плесени сталкиваются многие владельцы домов и квартир. Она возникает в условиях повышенной влажности, особенно в кухнях и ванных комнатах, и не только портит внешний вид, но и может негативно влиять на здоровье. Однако есть простой и природный способ бороться с этой неприятностью, добавив в интерьер английский плющ.