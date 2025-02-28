Бетонный завод планируют строить под Уфой

Ранее сообщалось, что в Дёмском районе столицы Республики Башкортостан собираются реконструировать крупный крытый каток. Речь идёт о стадионе «Локомотив» в Уфе. Старое здание комплекса пришло в упадок. В итоге было принято решение его приватизировать и отдать на реконструкцию.