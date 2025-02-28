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Posted 28 февраля, 11:57

Published 28 февраля, 11:57

Modified 28 февраля, 20:51

Updated 28 февраля, 20:51

Бетонный завод планируют строить под Уфой

Бетонный завод планируют строить под Уфой

28 февраля 2025, 11:57
Фото: 1MI.
Инвестпроект по строительству в Уфимском районе растворобетонного узла и производственного комплекса по выпуску бетона был представлен на «Инвестчасе» главы Башкирии, сообщает его пресс-служба в пятницу, 28 февраля.

Данный проект представил замдиректора ООО «БашЦементСтрой» Рафиль Файзуллин.

Дополнительные мощности позволят предприятию изготавливать бетонные смеси различных марок. Общий объём вложенных средств составит ₽110 млн. Запуск нового оборудования в 2029 году создаст 15 новых рабочих мест.

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Инвестпроект получил статус приоритетного. Районные власти также помогут в оформлении участка для монтажа комплекса.

Ранее сообщалось, что в Дёмском районе столицы Республики Башкортостан собираются реконструировать крупный крытый каток. Речь идёт о стадионе «Локомотив» в Уфе. Старое здание комплекса пришло в упадок. В итоге было принято решение его приватизировать и отдать на реконструкцию.

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