Бетонный завод планируют строить под Уфой

Posted 28 февраля, 11:57
Published 28 февраля, 11:57
Modified 28 февраля, 20:51
Updated 28 февраля, 20:51
Данный проект представил замдиректора ООО «БашЦементСтрой» Рафиль Файзуллин.
Дополнительные мощности позволят предприятию изготавливать бетонные смеси различных марок. Общий объём вложенных средств составит ₽110 млн. Запуск нового оборудования в 2029 году создаст 15 новых рабочих мест.
Инвестпроект получил статус приоритетного. Районные власти также помогут в оформлении участка для монтажа комплекса.
Ранее сообщалось, что в Дёмском районе столицы Республики Башкортостан собираются реконструировать крупный крытый каток. Речь идёт о стадионе «Локомотив» в Уфе. Старое здание комплекса пришло в упадок. В итоге было принято решение его приватизировать и отдать на реконструкцию.