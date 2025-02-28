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Posted 28 февраля, 04:42

Published 28 февраля, 04:42

Modified 28 февраля, 09:48

Updated 28 февраля, 09:48

Башкирия заработала на недрах ₽1,428 млрд

Башкирия заработала на недрах ₽1,428 млрд

28 февраля 2025, 04:42
Фото: 1MI.
Регион неплохо заработал на своих природных богатствах, значительно увеличив налоговые поступления от добычи полезных ископаемых, сообщает в пятницу, 28 февраля, Министерство природопользования и экологии РБ.

В 2024 году башкирские недра принесли в бюджет 1,428 миллиарда рублей в виде налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Это на 200 миллионов больше, чем в 2023 году. Представляете, какие залежи сокровищ скрыты под землей Башкирии?

Особенно порадовали доходы от добычи общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ), таких как песок, щебень и глина. Этот налог, поступающий напрямую в местные бюджеты, вырос на 65 миллионов рублей и составил 376 миллионов. Министр природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов рассказал об этих достижениях на итоговой коллегии ведомства.

Как ранее сообщал Mkset, в регионе стартовала программа, дающая шанс некоторым семьям получить бесплатный земельный участок под строительство жилья.

В Башкирии семьям раздают землю
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