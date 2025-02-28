Башкирия заработала на недрах ₽1,428 млрд

Posted 28 февраля, 04:42
Published 28 февраля, 04:42
Modified 28 февраля, 09:48
Updated 28 февраля, 09:48
В 2024 году башкирские недра принесли в бюджет 1,428 миллиарда рублей в виде налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Это на 200 миллионов больше, чем в 2023 году. Представляете, какие залежи сокровищ скрыты под землей Башкирии?
Особенно порадовали доходы от добычи общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ), таких как песок, щебень и глина. Этот налог, поступающий напрямую в местные бюджеты, вырос на 65 миллионов рублей и составил 376 миллионов. Министр природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов рассказал об этих достижениях на итоговой коллегии ведомства.
Как ранее сообщал Mkset, в регионе стартовала программа, дающая шанс некоторым семьям получить бесплатный земельный участок под строительство жилья.