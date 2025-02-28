Башкирия заработала на недрах ₽1,428 млрд

Особенно порадовали доходы от добычи общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ), таких как песок, щебень и глина. Этот налог, поступающий напрямую в местные бюджеты, вырос на 65 миллионов рублей и составил 376 миллионов. Министр природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов рассказал об этих достижениях на итоговой коллегии ведомства.