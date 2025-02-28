Башкирия готовится к концу СВО

Глава Минсоцзащиты РБ Ленара Иванова подчеркнула, что созданная в регионе система мер поддержки бойцов и их семей является одной из лучших в стране. И отметила, что для органов власти эта тема является приоритетной. Важным показателем работы станет удовлетворенность участников СВО качеством медицинской реабилитации и трудоустройства, который будет оцениваться на уровне главы Башкирии. На сегодняшний день для бойцов и их родных действует 43 льготы, и в ближайшее время их количество планируется увеличить до более чем 50.