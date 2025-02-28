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Posted 28 февраля, 06:27

Published 28 февраля, 06:27

Modified 28 февраля, 09:40

Updated 28 февраля, 09:40

Башкирия готовится к концу СВО

Башкирия готовится к концу СВО

28 февраля 2025, 06:27
Фото: 1MI.
Власти Башкирии готовятся к новым вызовам, связанным с возвращением участников СВО, сообщают в пятницу, 28 февраля, чиновники на тематическом круглом столе в Госсобрании РБ.

Напомним, 2025 год объявлен Годом поддержки участников СВО, и акцент смещается на помощь бойцам уже после завершения боевых действий. Им обещают помочь с восстановлением здоровья, получением образования и трудоустройством. Однако, как признают чиновники, самым сложным будет справиться с психологическими последствиями пережитого, которые неизбежно скажутся на отношениях в семьях и социальной адаптации.

Глава Минсоцзащиты РБ Ленара Иванова подчеркнула, что созданная в регионе система мер поддержки бойцов и их семей является одной из лучших в стране. И отметила, что для органов власти эта тема является приоритетной. Важным показателем работы станет удовлетворенность участников СВО качеством медицинской реабилитации и трудоустройства, который будет оцениваться на уровне главы Башкирии. На сегодняшний день для бойцов и их родных действует 43 льготы, и в ближайшее время их количество планируется увеличить до более чем 50.

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В ходе обсуждения на круглом столе была поднята проблема отсутствия точной информации о количестве добровольцев, мобилизованных, раненых и погибших. Чиновники признали, что эти данные должны быть в каждом муниципалитете, чтобы понимать реальный объем работы. Особое внимание было уделено необходимости готовиться к работе с разными категориями бойцов, включая тех, кто имеет криминальное прошлое или не имеет постоянного места жительства. Ленара Иванова подчеркнула, что количество таких людей «прямо много» и необходимо решать эту задачу совместно с правоохранительными органами.

Директор Республиканского молодежного психологического центра Галина Ануфриева рассказала о проблемах, с которыми сталкиваются бойцы и их семьи. Это конфликты между супругами, страх за детей, нежелание возвращаться в зону боевых действий, физические увечья. Также была озвучена проблема физического насилия в семьях военнослужащих.

Как ранее сообщал Mkset, участники специальной военной операции в Башкирии получат возможность переквалифицироваться и найти свое место в гражданской жизни.

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