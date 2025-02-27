ЖК «Зубово Life Garden»: уникальное сочетание загородного уюта и городского комфорта

Также мы запустили новую линейку домов с улучшенными характеристиками, повышающими комфорт проживания. В холле предусмотрены зона ресепшн и колясочная. А фасад будет украшен архитектурной подсветкой и корзинами для внешних блоков кондиционеров. Кроме того, так как полноценная и комфортная жизнь не возможна без безопасных и озеленённых пространств для прогулок, в новых домах мы реализуем закрытый двор без машин и авторское благоустройство. Где жильцы смогут приятно проводить свободное время, общаться с соседями и познавать мир в весёлых играх.