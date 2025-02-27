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Posted 27 февраля, 10:55

Published 27 февраля, 10:55

Modified 27 февраля, 10:57

Updated 27 февраля, 10:57

ЖК «Зубово Life Garden»: уникальное сочетание загородного уюта и городского комфорта

ЖК «Зубово Life Garden»: уникальное сочетание загородного уюта и городского комфорта

27 февраля 2025, 10:55
Фото: 1MI.
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Представьте: тишина, свежий воздух, уютная квартира и всё, что нужно для комфортной жизни, прямо за порогом. Это не мечта — это реальность в жилом комплексе «Зубово Life Garden» от ГК «Жилой Квартал»!

Именно о нём мы и поговорим сегодня с первым заместителем генерального директора ГК «Жилой Квартал» Вигеном Азизяном и узнаем, почему это идеальное место для жизни, какие преимущества предлагает застройщик и как стать владельцем собственной студии с минимальными вложениями.

— Виген Гарникович, расскажите, чем ЖК «Зубово Life Garden» отличается от других жилых комплексов?

— «Зубово Life Garden» — это уникальный проект, который сочетает в себе преимущества загородной жизни и городского комфорта. Всего 15 минут от города на машине, и вы можете наслаждаться тишиной, свежим воздухом и природой, не отказываясь от развитой инфраструктуры. Наш жилой комплекс окружен зеленью, а на территории есть всё необходимое для комфортной жизни: школа, детский сад, магазины, кафе, медицинский центр и даже спортивный клуб.

— Какие особенности делают «Зубово Life Garden» таким привлекательным?

— Мы уделили особое внимание безопасности и комфорту. Территория ЖК закрыта, на въезде есть контрольно-пропускной пункт (КПП), а по всему периметру установлено видеонаблюдение. Это делает жизнь здесь безопасной и спокойной.

Также мы запустили новую линейку домов с улучшенными характеристиками, повышающими комфорт проживания. В холле предусмотрены зона ресепшн и колясочная. А фасад будет украшен архитектурной подсветкой и корзинами для внешних блоков кондиционеров. Кроме того, так как полноценная и комфортная жизнь не возможна без безопасных и озеленённых пространств для прогулок, в новых домах мы реализуем закрытый двор без машин и авторское благоустройство. Где жильцы смогут приятно проводить свободное время, общаться с соседями и познавать мир в весёлых играх.

Для семей с детьми у нас есть современные детские площадки, где малыши могут играть под присмотром родителей. Молодые мамы могут наблюдать за детьми прямо из окна пока готовят ужин.

— Расскажите о домах. Какие технологии и материалы используются при строительстве?

— Все дома в ЖК «Зубово Life Garden» построены из керамического красного кирпича, что обеспечивает высокую прочность, долговечность и энергоэффективность. Мы также используем современные технологии, чтобы сделать жилье максимально комфортным.

У нас есть собственная служба технического надзора, которая следит за каждым этапом строительства.

— Какие планировки предлагаются в ЖК?

— Мы предлагаем функциональные планировочные решения, где каждый метр продуман до мелочей. В линейке планировок есть большой выбор одно-, двух- и трёхкомнатных квартир с различными вариантами метража. Например, у нас есть студии до 28 кв. м, которые идеально подходят для молодых пар или студентов. Все квартиры спроектированы так, чтобы жильцы чувствовали себя комфортно и могли максимально эффективно использовать пространство.

В продаже есть как небольшие студии, так и просторные семейные варианты квартир. Современные европейские планировки позволяют максимально эффективно использовать жилое пространство. Потолки до 3 метров (высота потолков на 1 этаже — прим.ред.) дарят чувство простора, а увеличенные окна с низкими подоконниками добавляют света и воздуха.

— Сколько домов уже построено, и что планируется в будущем?

— На сегодняшний день 24 дома уже введены в эксплуатацию, и жители наслаждаются своей новой жизнью. Еще 4 дома находятся в стадии строительства, и мы активно работаем над их завершением. Мы гордимся тем, что не только соблюдаем сроки, но и часто опережаем их, чтобы как можно быстрее сдать дома в эксплуатацию.

— Есть ли у ваших покупателей какие-нибудь преимущества?

— У наших покупателей сейчас лучшее время для покупки. Только до 31 марта 2025 можно приобрести уютную студию в ЖК «Зубово Life Garden» внеся первоначальный взнос всего 100 000 рублей. Это предложение делает покупку жилья доступной для многих семей. Кроме того, у нас есть программа трейд-ин от застройщика, которая позволяет легко обменять ваше старое жилье на новое.

— Спасибо за интересное интервью! Что бы вы хотели сказать нашим читателям?

—Хочу пожелать всем, кто мечтает о своем жилье, не откладывать эту мечту в долгий ящик. ЖК «Зубово Life Garden» — это место, где вы можете начать новую жизнь с минимальными вложениями. У нас есть всё для комфорта, безопасности и счастья. Приезжайте, смотрите и становитесь частью нашей дружной семьи!

Ваша квартира мечты ждет вас. Звоните и записывайтесь на просмотр уже сегодня!

Узнать больше о проектах ГК «Жилой Квартал» вы можете на сайте gkufa.ru, по телефону 8 (347) 226-22-98 или в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Комсомольская, 8, ул. З. Биишевой, 13, ЖК «Гудвилл Парк», с. Шмидтово, ул. Ромашковая, КП «Михайловка Green», ул. Дубравная, 1/1, а и КП «Зубово Life 2», с. Зубово, ул. Народная, 1/1.

Проектная декларация размещена на сайте Наш.дом.рф

#Андрей Королев#Общество#Новости#Уфа
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