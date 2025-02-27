Замена счетчика обошлась в ₽7,6 млн в Башкирии

Posted 27 февраля, 10:37
Published 27 февраля, 10:37
Modified 27 февраля, 14:39
Updated 27 февраля, 14:39
Очередной день в Башкирии ознаменовался крупными потерями для доверчивых граждан: мошенники выманили почти 13 миллионов рублей. Аферисты используют проверенные временем методы, но, к сожалению, находятся те, кто им верит. Лжеинвестиции, «безопасные счета» — эти схемы уже набили оскомину. Но житель Межгорья попался на более «оригинальный» крючок: ему предложили заменить электросчетчик.
Злоумышленники позвонили мужчине, представившись сотрудниками «Энергосбыта». Под предлогом срочной замены счетчика они убедили его перевести им 6 миллионов рублей. Но на этом аферисты не остановились. Они уговорили жертву продать автомобиль и перевести еще 1,6 миллиона рублей. В итоге, «выгодное» предложение о замене электросчетчика обернулось для жителя Межгорья потерей 7,6 миллиона рублей.
Как ранее сообщал Mkset, уфимка потеряла более 1,5 миллионов рублей и лишилась единственного жилья из-за хитрых мошенников.