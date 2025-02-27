Замена счетчика обошлась в ₽7,6 млн в Башкирии

Очередной день в Башкирии ознаменовался крупными потерями для доверчивых граждан: мошенники выманили почти 13 миллионов рублей. Аферисты используют проверенные временем методы, но, к сожалению, находятся те, кто им верит. Лжеинвестиции, «безопасные счета» — эти схемы уже набили оскомину. Но житель Межгорья попался на более «оригинальный» крючок: ему предложили заменить электросчетчик.