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Posted 27 февраля, 04:20

Published 27 февраля, 04:20

Modified 27 февраля, 04:24

Updated 27 февраля, 04:24

В Уфе сделали портрет актёра Юры Борисова из попкорна

Юру Борисова можно съесть в Уфе

27 февраля 2025, 04:20
Фото: 1MI.

В Уфе сделали портрет актёра Юры Борисова из попкорна

Художница из столицы Республики Башкортостан Евгения Сковарт сделала портрет актёра Юры Борисова из попкорна, следует из её поста в соцсетях в четверг, 27 февраля.

Девушка рассказывает, что в кинотеатре смотрела фильм «Пророк» (возрастное ограничение 12+), где роль поэта Александра Пушкина сыграл как раз Юра Борисов. Происходящее на экране увлекло её так, что попкорн стал выпадать у неё из рук и рта прямо на пол, образовав портрет Юры Борисова. Чуть позже художница призналось, что это, конечно, шутка, и что она своими руками сложила потрет номинанта на Оскар.

Фото: Скрин видео со страницы Евгении Сковарт

Отметим, что это не первый портрет знаменитых людей, которая Евгения Сковарт создавала из необычных материалов.

Большой материал о том, что представляет собой фильм «Пророк» (12+) вы можете прочитать здесь. Mkset вспомнил фильмы о Пушкине, актёров, которые играли великого поэта, и много другое.

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