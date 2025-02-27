Юру Борисова можно съесть в Уфе

Posted 27 февраля, 04:20
Published 27 февраля, 04:20
Modified 27 февраля, 04:24
Updated 27 февраля, 04:24
Девушка рассказывает, что в кинотеатре смотрела фильм «Пророк» (возрастное ограничение 12+), где роль поэта Александра Пушкина сыграл как раз Юра Борисов. Происходящее на экране увлекло её так, что попкорн стал выпадать у неё из рук и рта прямо на пол, образовав портрет Юры Борисова. Чуть позже художница призналось, что это, конечно, шутка, и что она своими руками сложила потрет номинанта на Оскар.
Отметим, что это не первый портрет знаменитых людей, которая Евгения Сковарт создавала из необычных материалов.
Большой материал о том, что представляет собой фильм «Пророк» (12+) вы можете прочитать здесь. Mkset вспомнил фильмы о Пушкине, актёров, которые играли великого поэта, и много другое.