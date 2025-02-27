Внезапное изменение погоды удивит Башкирию

Завтра в Башкирии снегопадов не ожидается. Ветер будет дуть слабо со скоростью 0-5 м/с. Ночью термометры покажут -13°C…-18°C, а местами и вовсе -20°C…-25°C. В светлое время суток резко потеплеет до -3°C…-8°C, а в горах аж до +2°C. Суточный температурный перепад на исходе календарной зимы в регионе, таким образом, составит порядка 20°C.