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Posted 27 февраля, 10:31

Published 27 февраля, 10:31

Modified 27 февраля, 10:42

Updated 27 февраля, 10:42

Резкое изменение погоды ждёт жителей Башкирии

Внезапное изменение погоды удивит Башкирию

27 февраля 2025, 10:31
Фото: mkset.ru.

Резкое изменение погоды ждёт жителей Башкирии

Сильные ночные морозы, которые сменятся почти нулём, ждут жителей Башкирии 28 февраля, сообщает Госкомитет РБ по ЧС со ссылкой на синоптиков в четверг, 27 февраля.

Завтра в Башкирии снегопадов не ожидается. Ветер будет дуть слабо со скоростью 0-5 м/с. Ночью термометры покажут -13°C…-18°C, а местами и вовсе -20°C…-25°C. В светлое время суток резко потеплеет до -3°C…-8°C, а в горах аж до +2°C. Суточный температурный перепад на исходе календарной зимы в регионе, таким образом, составит порядка 20°C.

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Погода в Уфе завтра, 28 февраля, будет так же бесснежной. Ночью прогнозируют -20°C…-22°C, а в центре Уфы -17°C. Днём ожидается -4°C…-6°C.

На отдельных дорогах в последний день календарной зимы обещают туман с ухудшением видимости до полукилометра и гололедицу.

Ранее сообщалось о подготовке к весеннему паводку в регионе. По наихудшему сценарию в РБ 313 сёл могут стать жертвами «большой воды».

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