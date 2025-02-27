Внезапное изменение погоды удивит Башкирию

Posted 27 февраля, 10:31
Published 27 февраля, 10:31
Modified 27 февраля, 10:42
Updated 27 февраля, 10:42
Завтра в Башкирии снегопадов не ожидается. Ветер будет дуть слабо со скоростью 0-5 м/с. Ночью термометры покажут -13°C…-18°C, а местами и вовсе -20°C…-25°C. В светлое время суток резко потеплеет до -3°C…-8°C, а в горах аж до +2°C. Суточный температурный перепад на исходе календарной зимы в регионе, таким образом, составит порядка 20°C.
Погода в Уфе завтра, 28 февраля, будет так же бесснежной. Ночью прогнозируют -20°C…-22°C, а в центре Уфы -17°C. Днём ожидается -4°C…-6°C.
На отдельных дорогах в последний день календарной зимы обещают туман с ухудшением видимости до полукилометра и гололедицу.
Ранее сообщалось о подготовке к весеннему паводку в регионе. По наихудшему сценарию в РБ 313 сёл могут стать жертвами «большой воды».