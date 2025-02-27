Вице-премьер Башкирии прописался в СИЗО

Басманный суд решил продлить срок содержания под стражей Алану Марзаеву, экс-вице-премьеру Республики Башкортостан, до 30 мая. Напомним, Марзаев был задержан в конце сентября 2024 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. С этого времени он и находится в СИЗО.