Вице-премьер Башкирии прописался в СИЗО

Posted 27 февраля, 07:53
Published 27 февраля, 07:53
Modified 27 февраля, 09:46
Updated 27 февраля, 09:46
Басманный суд решил продлить срок содержания под стражей Алану Марзаеву, экс-вице-премьеру Республики Башкортостан, до 30 мая. Напомним, Марзаев был задержан в конце сентября 2024 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. С этого времени он и находится в СИЗО.
По версии следствия, Алан Марзаев получил «благодарность» в размере 37 миллионов рублей от руководителей дорожно-строительной компании. Взамен он должен был обеспечить фирме покровительство и помочь заполучить выгодный контракт на строительство дорог в регионе.
Как ранее сообщал Mkset, после скандальных новостей о задержках зарплаты строителям трассы «Казань — Екатеринбург» в Башкирии, дело сдвинулось с мертвой точки.