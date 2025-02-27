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Posted 27 февраля, 07:53

Published 27 февраля, 07:53

Modified 27 февраля, 09:46

Updated 27 февраля, 09:46

Алан Марзаев останется под арестом

Вице-премьер Башкирии прописался в СИЗО

27 февраля 2025, 07:53
Фото: TG: Алан Марзаев.

Алан Марзаев останется под арестом

Бывший высокопоставленный чиновник проведет весну за решеткой, ожидая дальнейшего разбирательства по громкому коррупционному делу, сообщает в четверг, 27 февраля, пресс-служба Басманного районного суда Москвы.

Басманный суд решил продлить срок содержания под стражей Алану Марзаеву, экс-вице-премьеру Республики Башкортостан, до 30 мая. Напомним, Марзаев был задержан в конце сентября 2024 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. С этого времени он и находится в СИЗО.

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По версии следствия, Алан Марзаев получил «благодарность» в размере 37 миллионов рублей от руководителей дорожно-строительной компании. Взамен он должен был обеспечить фирме покровительство и помочь заполучить выгодный контракт на строительство дорог в регионе.

Как ранее сообщал Mkset, после скандальных новостей о задержках зарплаты строителям трассы «Казань — Екатеринбург» в Башкирии, дело сдвинулось с мертвой точки.

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