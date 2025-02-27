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Posted 27 февраля, 11:03

Published 27 февраля, 11:03

Modified 27 февраля, 14:38

Updated 27 февраля, 14:38

В Башкирии ветераны СВО начали оформлять спецкарту для выплат

Ветераны СВО из Башкирии получат выплаты на спецкарту

27 февраля 2025, 11:03
Фото: 1MI.

В Башкирии ветераны СВО начали оформлять спецкарту для выплат

В Республике Башкортостан ветераны СВО стали оформлять СберКарту, на которую будут приходить денежное довольствие и выплаты, сообщает «Башинформ» в четверг, 27 февраля.

За этими картами обратились уже 313 человек. Отмечено, что карты станут электронным удостоверением и заменяет бумажное.

По словам одного из ветеранов, с появлением карты не нужно носить с собой бумажное удостоверение, потому что документ хранится в «цифре», что значительно удобнее.

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— Кроме того, СберКарта Ветерана предоставляет доступ к различным банковским услугам, что значительно упрощает повседневную жизнь, — приводит слова ветерана информагентство.

Получить карту можно в отделении Сбербанка. Для этого нужны паспорт, СНИЛС, бумажное удостоверение ветерана боевых действий, выданное Минобороны России, или справка участника боевых действий.

Ранее в Гострудинспекции по Республике Башкортостан подробно рассказали, о видах отпусков, которые доступны участникам специальной военной операции.

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