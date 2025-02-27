Ветераны СВО из Башкирии получат выплаты на спецкарту

Posted 27 февраля, 11:03
Published 27 февраля, 11:03
Modified 27 февраля, 14:38
Updated 27 февраля, 14:38
За этими картами обратились уже 313 человек. Отмечено, что карты станут электронным удостоверением и заменяет бумажное.
По словам одного из ветеранов, с появлением карты не нужно носить с собой бумажное удостоверение, потому что документ хранится в «цифре», что значительно удобнее.
— Кроме того, СберКарта Ветерана предоставляет доступ к различным банковским услугам, что значительно упрощает повседневную жизнь, — приводит слова ветерана информагентство.
Получить карту можно в отделении Сбербанка. Для этого нужны паспорт, СНИЛС, бумажное удостоверение ветерана боевых действий, выданное Минобороны России, или справка участника боевых действий.
Ранее в Гострудинспекции по Республике Башкортостан подробно рассказали, о видах отпусков, которые доступны участникам специальной военной операции.