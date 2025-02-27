Ветер зашиб рабочего в Уфе

Posted 27 февраля, 06:44
Published 27 февраля, 06:44
Modified 27 февраля, 06:46
Updated 27 февраля, 06:46
Инцидент произошел 23 февраля на строительной площадке на улице Менделеева. Как стало известно, 35-летний работник ООО «Йылмаз+» занимался подготовкой опалубки, когда внезапный порыв ветра сорвал щит, который и упал на мужчину. К сожалению, удар оказался достаточно сильным, и рабочего с травмами доставили в БСМП Уфы. Теперь медики оказывают ему необходимую помощь.
Гострудинспекция РБ уже начала расследование этого несчастного случая. Специалистам предстоит выяснить, какие факторы привели к падению щита опалубки, и были ли соблюдены все необходимые меры безопасности на строительной площадке.
Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии мужчина скончался прямо во время приемки долгожданного транспорта, и виной тому, по мнению суда, стали сверхурочные часы.