Ветер зашиб рабочего в Уфе

Инцидент произошел 23 февраля на строительной площадке на улице Менделеева. Как стало известно, 35-летний работник ООО «Йылмаз+» занимался подготовкой опалубки, когда внезапный порыв ветра сорвал щит, который и упал на мужчину. К сожалению, удар оказался достаточно сильным, и рабочего с травмами доставили в БСМП Уфы. Теперь медики оказывают ему необходимую помощь.