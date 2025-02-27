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Posted 27 февраля, 06:44

Published 27 февраля, 06:44

Modified 27 февраля, 06:46

Updated 27 февраля, 06:46

Ветер зашиб рабочего в Уфе

Ветер зашиб рабочего в Уфе

27 февраля 2025, 06:44
Фото: 1MI.
Уфимский ветер оказался не только холодным, но и опасным, отправив бетонщика прямиком в больницу с серьезными травмами, сообщает в четверг, 27 февраля, Гострудинспекция РБ.

Инцидент произошел 23 февраля на строительной площадке на улице Менделеева. Как стало известно, 35-летний работник ООО «Йылмаз+» занимался подготовкой опалубки, когда внезапный порыв ветра сорвал щит, который и упал на мужчину. К сожалению, удар оказался достаточно сильным, и рабочего с травмами доставили в БСМП Уфы. Теперь медики оказывают ему необходимую помощь.

Гострудинспекция РБ уже начала расследование этого несчастного случая. Специалистам предстоит выяснить, какие факторы привели к падению щита опалубки, и были ли соблюдены все необходимые меры безопасности на строительной площадке.

Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии мужчина скончался прямо во время приемки долгожданного транспорта, и виной тому, по мнению суда, стали сверхурочные часы.

Водитель умер при получении нового автобуса
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