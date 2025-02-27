В Уфе вновь накаляется «дело кадетов»

Posted 27 февраля, 15:58
Published 27 февраля, 15:58
Modified 27 февраля, 16:00
Updated 27 февраля, 16:00
Ранее уфимцы записали обращение в адрес главы Следственного комитета Александра Бастрыкина и президента России Владимира Путина с просьбой вмешаться в расследование. Родители заявили, что на их детей в СИЗО «оказывается давление», чтобы те подписались под всеми обвинениями.
Реакция на сообщения в СМИ последовала молниеносно — в тот же вечер, как рассказала в беседе с Mkset одна из родительниц, правоохранители направились в Уфимскую школу-интернат.
— Приехала опергруппа поздним вечером, когда уже никого не было из руководства, чтобы забрать наших детей. После обращения активизировался следователь, начал всех вызывать на допросы без повесток. Сперва он назначил допрос на четверг, 27 февраля, однако после переговоров с адвокатами встречу перенесли. Теперь же следователь вновь настаивает на том, чтобы допрос состоялся раньше. Тут же за нашими детьми в кадетский корпус приехала целая группа «оперов» из Следкома, — рассказывает уфимка.
В отчаянии, мать одного из воспитанников записала уже второе обращение в адрес президента РФ. Публикуем видео полностью.
Напомним, драка воспитанников Уфимского общеобразовательной школы-интерната произошла в ноябре 2024 года. Тогда в потасовке столкнулись около ста кадетов — десятиклассников и одиннадцатиклассников. Нескольких участников впоследствии задержали, было возбуждено уголовное дело.
По распространённой изначально версии, мордобой был якобы спровоцирован старшими воспитанниками. В Сети стали появляться свидетельства о дедовщине в стенах организации.
Позже родители одиннадцатиклассников заявили о том, что драка была обоюдной, а «стрелку» спровоцировали именно младшие товарищи. Кроме того, была оглашена информация о давлении на детей в СИЗО.
Власти на момент публикации никак публично не реагировали на обращения.