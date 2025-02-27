mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля, 15:58

Published 27 февраля, 15:58

Modified 27 февраля, 16:00

Updated 27 февраля, 16:00

В уфимское «дело кадетов» просят вмешаться Путина

В Уфе вновь накаляется «дело кадетов»

27 февраля 2025, 15:58
Фото: 1MI.

В уфимское «дело кадетов» просят вмешаться Путина

Родители воспитанников уфимской «кадетки», проходящих по разбирательствам о массовой драке, заявили об усилении давления после публикации их обращения в СМИ — о ситуации из первых уст Mkset узнал в четверг, 27 февраля.

Ранее уфимцы записали обращение в адрес главы Следственного комитета Александра Бастрыкина и президента России Владимира Путина с просьбой вмешаться в расследование. Родители заявили, что на их детей в СИЗО «оказывается давление», чтобы те подписались под всеми обвинениями.

Путина просят спасти уфимских кадетов
Узнать подробнее

Реакция на сообщения в СМИ последовала молниеносно — в тот же вечер, как рассказала в беседе с Mkset одна из родительниц, правоохранители направились в Уфимскую школу-интернат.

— Приехала опергруппа поздним вечером, когда уже никого не было из руководства, чтобы забрать наших детей. После обращения активизировался следователь, начал всех вызывать на допросы без повесток. Сперва он назначил допрос на четверг, 27 февраля, однако после переговоров с адвокатами встречу перенесли. Теперь же следователь вновь настаивает на том, чтобы допрос состоялся раньше. Тут же за нашими детьми в кадетский корпус приехала целая группа «оперов» из Следкома, — рассказывает уфимка.

В отчаянии, мать одного из воспитанников записала уже второе обращение в адрес президента РФ. Публикуем видео полностью.

Видео: mkset.ru.

Напомним, драка воспитанников Уфимского общеобразовательной школы-интерната произошла в ноябре 2024 года. Тогда в потасовке столкнулись около ста кадетов — десятиклассников и одиннадцатиклассников. Нескольких участников впоследствии задержали, было возбуждено уголовное дело.

По распространённой изначально версии, мордобой был якобы спровоцирован старшими воспитанниками. В Сети стали появляться свидетельства о дедовщине в стенах организации.

Позже родители одиннадцатиклассников заявили о том, что драка была обоюдной, а «стрелку» спровоцировали именно младшие товарищи. Кроме того, была оглашена информация о давлении на детей в СИЗО.

Власти на момент публикации никак публично не реагировали на обращения.

Более сотни кадетов устроили драку в Уфе
Узнать подробнее
Дедовщина и разборки «стенка на стенку»: самая жестокая «кадетка» Башкирии
Узнать подробнее
Читайте также:
Москву заинтересовала расправа над ребёнком в БашкирииДикие дети получат уголовку в БашкириюВ Уфе подрались охранники и гости Vgostibar
#Происшествия#Видео#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Путин#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Драка#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Александр Бастрыкин#Обращение#СИЗО#Белебей#Мелеуз#Янаул#Кадеты#Следственный комитет#Правоохранители#Давление
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика