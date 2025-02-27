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Posted 27 февраля, 09:17

Published 27 февраля, 09:17

Modified 27 февраля, 09:40

Updated 27 февраля, 09:40

Разбой в Уфе ждал раскрытия два десятилетия

В Уфе раскрыли цыганский разбой

27 февраля 2025, 09:17
Фото: СК по Башкирии.

Разбой в Уфе ждал раскрытия два десятилетия

В столице Республики Башкортостан иностранца осудят за разбой 20-летней давности, сообщает СК по РБ в четверг, 27 февраля.

В мае 2005 года в органы пришёл таксист и заявил о нападении. Его пассажир не стал платить за поездку, а вместо этого достал гвоздь и приставил к шее, потребовав отдать ценности и деньги. Таксист покорно вручил разбойнику свои средства и телефон.

Тогда оперативники выяснили, что нападавшим был 31-летний мужчина из цыганской общины, но он сбежал и был объявлен в розыск.

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Через 19 лет его нашли благодаря сопоставлению биометрии. По данным уже прокуратуры региона, в октябре 2024 года разбойника экстрадировали из Киргизии в нашу страну и взяли под стражу.

Мужчина во всём сознался. Уголовное дело направлено в Октябрьский райсуд Уфы.

Ранее сообщалось, что трое несовершеннолетних в башкирском городе Стерлитамаке обвиняются в хулиганстве.

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