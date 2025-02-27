В Уфе раскрыли цыганский разбой

Posted 27 февраля, 09:17
Published 27 февраля, 09:17
Modified 27 февраля, 09:40
Updated 27 февраля, 09:40
В мае 2005 года в органы пришёл таксист и заявил о нападении. Его пассажир не стал платить за поездку, а вместо этого достал гвоздь и приставил к шее, потребовав отдать ценности и деньги. Таксист покорно вручил разбойнику свои средства и телефон.
Тогда оперативники выяснили, что нападавшим был 31-летний мужчина из цыганской общины, но он сбежал и был объявлен в розыск.
Через 19 лет его нашли благодаря сопоставлению биометрии. По данным уже прокуратуры региона, в октябре 2024 года разбойника экстрадировали из Киргизии в нашу страну и взяли под стражу.
Мужчина во всём сознался. Уголовное дело направлено в Октябрьский райсуд Уфы.
Ранее сообщалось, что трое несовершеннолетних в башкирском городе Стерлитамаке обвиняются в хулиганстве.