В Уфе раскрыли цыганский разбой

В мае 2005 года в органы пришёл таксист и заявил о нападении. Его пассажир не стал платить за поездку, а вместо этого достал гвоздь и приставил к шее, потребовав отдать ценности и деньги. Таксист покорно вручил разбойнику свои средства и телефон.